Große Vorfreude auf die Lauterer Legenden

Seit Monaten haben sie auf das Jubiläumswochenende hingearbeitet, in dessen Mittelpunkt das Spiel der Lauterer Traditionsmannschaft steht. Im Bild ein Teil des Organisationsteams der SG Wincheringen/Merzkirchen (im Uhrzeigersinn von links unten): Carsten Gales (Vorsitzender der DJK Merzkirchen), David Fisch, Julian Athen, Mika Weber und Werner Biringer (Vorsitzender des SV Wincheringen). – Foto: Spielgemeinschaft

25 Jahre gibt es die SG Wincheringen/Merzkirchen inzwischen – und das soll am Wochenende kräftig gefeiert werden. Höhepunkt des Festprogramms ist der Auftritt der Traditionsmannschaft des 1. FC Kaiserslautern. Am Samstag ab 15.30 Uhr treffen auf dem Rasenplatz in Wincheringen die Oldies vom Betzenberg auf eine Allstar-Mannschaft der heimischen SG.

Der Run auf die Eintrittskarten für das Galaspiel gegen den FCK ist enorm. Nach Angaben von Carsten Gales, dem Vorsitzenden der DJK Merzkirchen, wurden schon rund 800 Tickets online verkauft. Am Samstag wird es noch eine begrenzte Anzahl von Karten an der Tageskasse geben.

Doch damit nicht genug: Bereits ab 13 Uhr steht die A-Jugend der JSG Saargau-Mosel Wincheringen der U20 der JSG Hochwald-Saarburg II gegenüber. Am Abend wird dann bei Live-Musik der Band Wies’nstürmer weitergefeiert. Der Sonntag steht komplett im Zeichen des Nachwuchsfußballs.

Der Name des 1. FC Kaiserslautern zieht gerade im Saargau und an der Obermosel, wo es zahlreiche Anhänger der Roten Teufel gibt. Durch kreative Social-Media-Kampagnen und Plakataktionen wurde kräftig die Werbetrommel gerührt. Sogar das Traumtor von Florian Dick aus dem April 2014 gegen den FSV Frankfurt wurde für ein Werbevideo nachgestellt und in den sozialen Netzwerken verbreitet.

Die Vorbereitungen laufen seit Monaten. „Wir erwarten rund 1000 Zuschauer. Das ist aber auch in etwa unser Limit, damit sich die Leute auf unserer Anlage noch gut bewegen können. Es wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die bislang größte Kulisse in der Geschichte unserer Spielgemeinschaft“, sagt Gales.

„Die Szene ist tatsächlich bei ihm gelandet. Der kleine Film hat ihn sehr beeindruckt. Gerne wäre er auch gekommen, musste aber aus familiären Gründen absagen“, berichtet Gales.

Diese FCK-Legenden laufen auf

So richtig klangvolle Namen hat der voraussichtliche Kader der Lauterer nicht zu bieten. Doch zumindest aus Sicht der FCK-Fans ist das eine oder andere bekannte Gesicht dabei. Angekündigt wird so unter anderem der frühere U21-Nationalspieler Manfred Plath, der auch in der Region aus seiner Zeit beim FSV Salmrohr (1984 bis 1993) einen guten Ruf genießt. Viele Jahre spielte zudem Silvio Meißner in der Bundesliga. 2003 wurde er mit dem VfB Stuttgart deutscher Vizemeister, ehe er später für den FCK in der 2. Bundesliga auflief.

Fast zwei Jahrzehnte war Fabrizio Hayer als Profi aktiv und spielte unter anderem für Mainz 05, Rot-Weiss Essen und Waldhof Mannheim. Nach seiner Zeit beim FCK II startete Dimitrij Nazarov durch. Vor allem während seiner sieben Jahre bei Erzgebirge Aue setzte der 46-malige aserbaidschanische Nationalspieler Akzente. Auch der frühere Zweitligaspieler Sebastian Reinert sowie der ehemalige polnische Auswahlspieler Alan Stulin an, der bis zur Winterpause der vergangenen Saison noch für Rheinlandligist Rot-Weiss Wittlich aktiv war, sind am Samstag dabei.

SG-Allstars: Diese Spieler laufen unter anderem auf

Die SG-Allstars wollen dabei weit mehr sein als nur ein Sparringspartner. „Die beiden Trainer Michael Jakobs und Wolfgang Meier haben vor rund sechs Wochen zur ersten Einheit gebeten. Seitdem trifft sich die Mannschaft regelmäßig“, berichtet Gales. Berthold Philipps, Ingo Repplinger, Mark Weber, Marco Temmes, der frühere Rheinlandpokalheld Andreas Krebs, Bruno Lopes sowie der aktuelle Trainer der ersten Mannschaft der SG Wincheringen/Merzkirchen und viele weitere klangvolle Namen lassen die Herzen der SG-Anhänger höherschlagen. „Es ist eine gemischte Mannschaft aus den vergangenen 25 Jahren, wobei kein Aktiver mehr dabei ist“, sagt Gales, der allein am Samstag auf rund 70 Helfer zählen kann. Unterstützung kommt dabei auch von den weiteren Ortsvereinen.

Jeweils zwei Getränke- und Imbissstände sowie ein Pizza- und ein Weinstand sollen für ein breites Angebot sorgen. Darüber hinaus bietet die SG dem in Trier ansässigen Verein „Dein Moment“ die Möglichkeit, sich zu präsentieren. Dessen Ziel ist es, Menschen mit schweren gesundheitlichen Einschränkungen unvergessliche Erlebnisse zu ermöglichen. Die SG-Verantwortlichen werden den Vereinsvertretern zudem ein handsigniertes FCK-Trikot überreichen, das anschließend für den guten Zweck eingesetzt werden soll.

Vor rund neun Monaten habe es den ersten Kontakt zum vierfachen Deutschen Meisters gegeben. „Wir hatten durch die Bank gute und unkomplizierte Gespräche mit Dimitri Mayer, dem sportlichen Leiter der Traditionsmannschaft. Das war alles sehr locker“, verrät Gales, der als bekennender Fan des FCK besonders dem Samstag entgegenfiebert.

Infos zu Tickets und zur Anreise

Die Tickets an der Tageskasse kosten acht Euro für Erwachsene. Jugendliche von elf bis einschließlich 17 Jahren zahlen vier Euro. Kinder bis einschließlich zehn Jahre haben freien Eintritt. Für die Jubiläumsparty mit der Band Wies’nstürmer gibt es ab 18 Uhr eine Abendkarte zum Preis von fünf Euro. Das Tagesticket gilt automatisch auch für die Abendveranstaltung. Parkinformationen erhalten alle Kartenkäufer in der Woche vor dem Spiel automatisch per E-Mail.