Große Verabschiedung nach dem Abstieg des SC Schwarzenbek

Der SC Schwarzenbek muss den Gang in die Bezirksliga antreten. Nach dem 34. Spieltag steht fest, dass der SCS den Klassenerhalt in der Landesliga Hamburg verpasst hat. Trotz eines starken Schlussspurts im April mit drei Siegen in Serie reichten am Ende Punkte, Konstanz und das nötige Glück nicht aus, um sich in einer sehr engen Abstiegszone zu behaupten.

Wie der Verein auf seiner Homepage berichtet, war die Saison 2024/2025 geprägt von Höhen und Tiefen, aber auch von Zusammenhalt, Leidenschaft und einigen bemerkenswerten Momenten: Der 4:0-Auftaktsieg, ein vielumjubelter Erfolg gegen den Tabellenzweiten SV Curslack-Neuengamme, das 4:2 gegen Ahrensburg oder der späte Auswärtssieg in Rahlstedt bleiben in Erinnerung.