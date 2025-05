Große Verabschiedung beim SV Rödinghausen - Halber Kader geht

Am heutigen Tage gab der Verein neben den bekannten Wechseln Simon Engelmann (SV Meppen), Patrick Kurzen (1. FC Bocholt) und Jonathan Riemer (Ziel unbekannt) zehn weitere Sommerabgänge bekannt.

Marvin Benjamins kam vergangenen Sommer von Preußen Münster an den Wiehen und absolvierte 28 Spiele für den SVR, in denen er auf 3 Scorerpunkte kommt. Kevin Wiethaup kam im Winter auf Leihbasis vom VfL Osnabrück und erzielte 2 Treffer in 14 Spielen für die Wiehenelf.

Neben den bereits kommunizierten Abgängen werden den SVR im Sommer acht weitere Spieler verlassen. Zum letzten Heimspiel des Jahres gegen die U23 des SC Paderborn wird es eine offizielle Verabschiedung geben.

Nach insgesamt vier Jahren und 64 Einsätzen wird Kevin Hoffmeier den SVR im Sommer verlassen. Mit ihm holte die Wiehenelf 2022 in Münster den Westfalenpokal. Luca Horn (62 Einsätze), Dino Bajric (46 Einsätze, Ole Hoch (42 Einsätze) und Karl Albers (15 Einsätze) gehen nach zwei Spielzeiten am Wiehen.

Ayo Adetula (34 Einsätze, 5 Tore) und Michael Seaton (24 Einsätze, 9 Tore) werden sich nach der Saison ebenfalls einem neuen Verein anschließen. Bereits seit der U14 trägt Bilal Alassane das Trikot des SVR, der sich im Sommer ebenfalls verändern wird. In dieser Saison kam er auf drei Einsätze bei den Profis und erzielte im Heimspiel gegen Oberhausen mit seinem ersten Tor in der Regionalliga des Siegtreffer zum 2:1.