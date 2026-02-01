Große Überraschung in Gruppe 1: So lief Spieltag 18 in der Landesliga

Hilden schlägt überraschend Solingen-Wald. – Foto: Andreas Bornewasser

TuRU Düsseldorf – FC Kosova Düsseldorf 0:2

TuRU Düsseldorf: Marius Delker, Nico Wehner, Liridon Salihu, Amin Saouti (65. Frederik Brünen), Gian Luca Iseni (75. Hussein Hammouda), Maurice Kouendjin Bankoue (81. Mykyta Kildiiarov) (85. Baron Osaruwense Asemota), Emirhan Bülbül, Macaulay Onyedikachi Nwulu, Selcuk Yavuz, Mohamed Darwish, Diyar Turan (61. Melva Luzalunga) - Co-Trainer: Hassan Saouti - Trainer: Francisco Luis Carrasco Romero

FC Kosova Düsseldorf: Enea Koliçi, Besim Fazlija, Blerton Muharremi, Leon Azemi, Astrit Hyseni, Beslind Fazlija (90. Lejs Zenuni), Agan Ljeza, Egzon-Baijram Zendeli, Fatlum Ahmeti (80. Shkelqim Hyseni), Roman William Callan, Joel Konadu (90. Kaito Kajitani) - Co-Trainer: Rudi Istenic - Co-Trainer: Sascha Berdicchia - Trainer: Ibo Cöl

Schiedsrichter: Mathäus Kobylanski (Willich) - Zuschauer: 105

Tore: 0:1 Egzon-Baijram Zendeli (5.), 0:2 Astrit Hyseni (76.)



SC Velbert – 1. FC Wülfrath 1:0

SC Velbert: Joel Lanz, Albin Rec (82. Makuntima Ntuku), Marc Aaron Kleiner, Tobias Doil, Laurens Bock, Naoufal El Hamdani (72. Moritz Overfeld), Phil Pape (72. Niklas Strauch), Mariano-Valerio Manno (78. Robin Strohmenger), Jovan Gudalovic, Laurenz Schott, Julian Kray (78. Linus Kaminski) - Trainer: Christian Britscho

1. FC Wülfrath: Marvin Oberhoff, Maik Bleckmann, Arman Corovic, Alex Fagasinski, Lukas Trier, Robin Köhler, Florian Schikowski, Leon Bachmann, Gian-Luca Bühring, Athanasios Xiros (67. Jacob Sami Jawad), Timo Conde - Trainer: Joscha Weber

Schiedsrichter: Bartosz Golonka - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Julian Kray (42.)

Gelb-Rot: Tobias Doil (83./SC Velbert/)



VSF Amern – Victoria Mennrath 3:1

VSF Amern: Ilyas El Edghiri, Nick-Tijan Kleine, Maik Lambertz, Micael Nack, Maximilian Gotzen, Niklas Thobrock (94. Louis Uhling), Selman Sevinc, Hajime Yokota, Kouki Ozawa (30. Malte Knop) (77. Toya Okada), Johannes Hamacher, Luca Dorsch (89. Omar Boudoudou) - Trainer: Willi Kehrberg - Trainer: Dennis Homann

Victoria Mennrath: David Platen, Simon Littges, Philipp Preckel (72. Paul Trützschler), Jacob Küppers (65. Isa Özel), Maurice Passage, Noah Kubawitz, Wadim Kuliew, Moussa Coulibaly, Erjon Duriqi (80. Konstantin Xenidis), Oliver Krüppel (84. Alex Alexandrov), Johannes Minkiti - Trainer: Marc Trostel

Schiedsrichter: Ertugrul Usta - Zuschauer: 150

Tore: 1:0 Malte Knop (42.), 2:0 Luca Dorsch (65.), 3:0 Selman Sevinc (68. Foulelfmeter), 3:1 Maurice Passage (84.)



SG Unterrath – TSV Solingen 2:2

SG Unterrath: Max Möllemann, Ayoub Ben Haddaj, Alexander Straeten, Dustin Hörz, Ahmad Ali, Bünyamin Dogan, Antonio Munoz-Bonilla, Nicholas Farin Horn (83. Ibrahim Jaha), Elias Dian, Shuki Hamanosono, Sergen Avni Dogan (53. Soru Iwanaga) - Trainer: Daniel Beine - Co-Trainer: Tarek Idris

TSV Solingen: Luca Novodomsky, Nektarios Romas, Marcel Gerasch (88. Finn Glodni), Niklas Paul Beckmann, Kai Stanzick, Christian Krone, Alexander Klatt (76. Elias Dittmann), Tim Schwarz (68. Jannik Weber), Jan Niklas Tkacik (45. Cedric Kareem Ben Zid), Jasper Teske, Justin Gregor Niedworok (68. Torben Rüdingloh) - Trainer: Nils Esslinger

Schiedsrichter: Jannik Albrecht (Nettetal) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Elias Dian (7.), 1:1 Jan Niklas Tkacik (30.), 2:1 Nicholas Farin Horn (78.), 2:2 (86.)



SC Kapellen-Erft – SSV Bergisch Born 1:0

SC Kapellen-Erft: Jan Pillekamp, Efe Özen, Lorenz Kowalle, Luca Tim Jerz, Alexander Fuchs (90. Yannik Ebert), Hiroya Suguro (70. Alexandros Kiriakidis), Dennis Höfling, Kazuki Hayashi, Nils Mäker, Leo Stegner (46. Yoshihiro Takemura), Janis Waffenschmidt - Trainer: Lennart Ingmann

SSV Bergisch Born: Gian-Luca Musset, Marius Müller, Jan Luca Vom Stein, Gloire Sunda, Tarik Makkaoui, Julian Bernhard, Muhammet-Fathi Ödemis, Marvin Brüggehoff, Luca Gonzalez Dantas, Marvin Pak, Germano Bonanno - Trainer: Adis Babic - Trainer: Gennaro Buonocoro

Schiedsrichter: Timur-Kaan Özcelik (Essen ) - Zuschauer: 10

Tore: 1:0 Nils Mäker (10. Foulelfmeter)

Gelb-Rot: Dennis Höfling (45./SC Kapellen-Erft/)



DV Solingen – ASV Einigkeit Süchteln 2:0

DV Solingen: Danylo Zenikov, Rafu Numakunai, Birol Can Adibelli, Samir Azirar, Cedrik Stefan Synclair Mvondo (46. Servet Furkan Aydin), Tuncay Muhammet Altuntas, Sercan Er (70. Tarkan Türkmen), Ali-Can Ilbay, Furkan Sagman (57. Mehmet Zeki Tunc), Gabriel Binga Pemba (77. Stanislao Apicella), Riyan Khan (66. Mohamed Aaross) - Trainer: Deniz Aktag

ASV Einigkeit Süchteln: Elias Wilms, Maurice Bock, Toni Weis, Luca Mikail Kovacevic, Lennart Mehler, Timur Enes (71. Leo Heinrich Rennett), Bora Nurettin Kat, Justin Coenen, Felipe Burkhardt, Janpeter Zaum, Leonit Popova - Trainer: Volker Hansen

Schiedsrichter: Ramon Willnauer (Ratingen ) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Riyan Khan (45.+4), 2:0 Mehmet Zeki Tunc (64.)



SC Union Nettetal – DJK Gnadental 0:0

SC Union Nettetal: Ben-Oliver Boeken, Niklas Götte, Florian Heise, Maurits Kerkman, Pascal Schellhammer, Phillip Spickenbaum, Chisato Suda (74. Hauke Winkens), Archil Ismail, Tom Gray, Noel Gergorec (57. Reo Yoshida), Branimir Galic (82. Tomi Alexandrov) - Trainer: Kemal Kuc - Co-Trainer: Dominik Pasculli - Co-Trainer: Blerim Rrustemi

DJK Gnadental: Nico Bayer, Stephan Wanneck, Fatih Ferhat Sakar, Steven Dyla, Tolga Erginer, Vojno Jesic, Necirwan Khalil Mohammad, Carl Mergenthal, Anas Lambrabti (62. Oliver Wargalla), Malte Hauenstein, Marco Lüttgen - Trainer: Sebastian Michalsky

Schiedsrichter: Florian Behler - Zuschauer: 60

Tore: keine Tore

Gelb-Rot: Tom Gray (53./SC Union Nettetal/)

Gelb-Rot: Necirwan Khalil Mohammad (55./DJK Gnadental/)



1. Spvg. Solingen Wald 03 – VfB 03 Hilden II 1:2

1. Spvg. Solingen Wald 03: Eric Klaas, Georgios Siadas, Leander Goralski, Edin Šehić, Tim Jonas Schreckenberg, Babacar M'Bengue, Niklas Noah Albrecht, Marco Donato Cirillo, Erkan Ari, Fabio Di Gaetano, Nikolaos Skondras - Trainer: Daniele Varveri

VfB 03 Hilden II: Michael Miler, Koray Temiz, Josip Bilac, Yavuz Erdogan, Shuto Utsugi, Abdelilah Zarok, Tarique Maurice Hurd, Lukas Lier, Yusuke Okuda, Emmanuel Yeboah, Jiyan Alessio Karakis - Trainer: Koray Sakacali

Schiedsrichter: Simon Breuer - Zuschauer: 200

Tore: 0:1 Jiyan Alessio Karakis (50.), 0:2 Emmanuel Yeboah (65.), 1:2 Fabio Di Gaetano (70.)

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag

06.02.26 Victoria Mennrath - SG Unterrath

07.02.26 VfB 03 Hilden II - SC Velbert

08.02.26 ASV Einigkeit Süchteln - TuRU Düsseldorf

08.02.26 1. FC Wülfrath - SC Kapellen-Erft

08.02.26 DJK Gnadental - VSF Amern

08.02.26 FC Kosova Düsseldorf - FC Remscheid

08.02.26 SSV Bergisch Born - DV Solingen

08.02.26 TSV Solingen - 1. Spvg. Solingen Wald 03

Viktoria Goch – Sportfreunde Hamborn 07 2:2

Viktoria Goch: Sven Schneider, Niklas Zaß, Marvin Hitzek, Maximilian Fuchs, Malte Baumeister, Luca Palla, Ben Pauls, Luca Plum, Levon Kürkciyan, Jacob Falkhofen, Ilias El Moumen - Trainer: Kevin Wolze - Co-Trainer: Florian Voss

Sportfreunde Hamborn 07: Osman Calik, Kenson Götze, Nico Kuipers, Gökdeniz Senlik (61. Noah Gabriel Herrmann), Max Werner (46. Teoman Moustafa), Julian Keibel (46. Rashad Ouro-Akpo), Alexandros Chassanidis (46. Giuliano Cosma Salierno), Marvin von Zabiensky (70. Yusa Sentürk), Pascal Spors, Luka Blazevic, Burkay Bostanci - Trainer: Soumiya Bouhadi

Schiedsrichter: Steffen Schmitz (Moers) - Zuschauer: 120

Tore: 1:0 Levon Kürkciyan (23.), 1:1 Giuliano Cosma Salierno (49.), 1:2 Giuliano Cosma Salierno (50.), 2:2 Luca Plum (55. Foulelfmeter)



SV Budberg – 1. FC Lintfort 2:0

SV Budberg: Marc Anders, Laurin Severith, Lennart Hahn (88. Malte Cedric Kluge), Fynn Leon Eckhardt, Niklas Ueberfeld, Mike Terfloth (66. Tim Beerenberg), Ole Egging, Alessandro Hochbaum, Felix Weyhofen (90. Jeremy Umberg), Moritz Paul, Oliver Nowak (81. Florian Mordt) - Co-Trainer: Matthias Prinz - Trainer: Tim Wilke - Co-Trainer: Andre Schulte

1. FC Lintfort: Luke Winter, Rafael Vizuete Mora, Lars Hoffmeister, Jonas Haub (84. Taycan Köksel), Furkan Baydar (74. Jan Ziebell), Princely Ngangjoh (63. Ouassim El Abdouni), Andre Rieger (63. Matti Völkel), Thorsten Kogel, Pierre Sedarous (41. Marcel Goretzki), Carlos Candido Pin, Abdoulaye Sall - Trainer: Meik Bodden - Co-Trainer: Marcin Baluch - spielender Co-Trainer: Robin Van Radecke

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal) - Zuschauer: 400

Tore: 1:0 Ole Egging (17.), 2:0 Oliver Nowak (29.)



SG Essen-Schönebeck – Mülheimer FC 97 3:2

SG Essen-Schönebeck: Marvin Hartelt, Anel Corovic, Dennis Czok, Julius Nosal, Antony Brai (46. Semih Zorlu) (53. David Lenze), Niklas Parsch, Erion Abazi (83. Matondo-Manace Mbombo), Volodymyr Honcharov, Henri Kvesa (68. Yassine Bentaleb), Luiz-Simon Kreisköther, Bryan Asagwara (88. Sebastian Neusser) - Trainer: Olaf Rehmann

Mülheimer FC 97: Jaden-Raphael Bagh, Kakeru Akasaka (58. Gianluca Barone), Howon Ryu, Eun-seok Ko, Joel Tata Nsah, Selim Enes Aydogdu (85. Naim El Barkani), Sihun Kim, Montana Kuba, Ahmed-Malik Uzun, Mert Kefeli (58. Mert Kostov) (64. Efdal Filiz), Oben Robert Molango - Trainer: Engin Tuncay

Schiedsrichter: Marcel Gruteser - Zuschauer: 80

Tore: 1:0 Erion Abazi (38.), 2:0 Joel Tata Nsah (54. Eigentor), 2:1 Anel Corovic (60. Eigentor), 2:2 Oben Robert Molango (65.), 3:2 Yassine Bentaleb (72.)



PSV Wesel – DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 1:6

PSV Wesel: Sebastian Kaiser, Timo Giese, Lennart Laader, Noah Habig, Marvin Nunnendorf (72. Denis Heveling), Nico Giese, Luis Jakob Blaswich, Oliver Dryka (64. Denys Ovsiannikov), Jost Gerards, Max Mahn, Jan Gehrmann - Trainer: Björn Assfelder

DJK Sportfreunde Katernberg 13/19: Jan Unger (78. Niklas Hunder), Dominik Hendricks, Nils Unger, Alharth Aljassem, Luca Campe, Christopher Löffler (82. Mohamed Bennaman), Marcel Welscher (56. Jeremy Metzler), Melih Bulut (78. Berkant Gebes), Yves Busch, Maurice Tavio Y Huete (67. Alison Rafael Leite Dos Santos), Nick Hillmann - Trainer: Sascha Hense

Schiedsrichter: Kevin Robeck - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Alharth Aljassem (15.), 0:2 Maurice Tavio Y Huete (32.), 0:3 Marcel Welscher (52.), 0:4 Max Mahn (55. Eigentor), 0:5 Luca Campe (67.), 0:6 Christopher Löffler (69.), 1:6 Jan Gehrmann (85.)



ESC Rellinghausen – SV Scherpenberg 0:0

ESC Rellinghausen: Fabrice Haller, Niklas Piljic, Erik May, Bünyamin Sahin, Kamil Poznanski, Simon Neuse, Yaw Osei Awuah, Luka Bosnjak, Tristan Richter (80. Malik Tchalawou), Edisher Ugrekhelidze (76. Aaron Oteng-Appiah), Can Funke (72. Berkan Eken) - Trainer: Sascha Behnke

SV Scherpenberg: Gian-Luca Reck, Maximilian Abel, Stefan Kapuscinski, Bugra Arslanboga, Jasin Saiti, Emirhan Karaca, Robin Fuhrmann (61. Ömer Akbel), Gabriel Derikx (76. Conner Marco Wastian), Kaan Terzi, Baha Arslanboga, Vedad Music (83. Tevfik Kücükarslan) - Trainer: Sven Schützek

Schiedsrichter: Sebastian Jan Guretzki (Solingen) - Zuschauer: 150

Tore: keine Tore



VfB Bottrop – Rhenania Bottrop 6:1

VfB Bottrop: Joel Frenzel, Alessandro Falcone, Labinot Kryeziu, Nico Petritt, Anil Özgen, Niklas Böhm, Nusret Miyanyedi, Emin Aksu, Raphael Steinmetz, Olcay Yilmaz, René Biskup - Trainer: Marco Hoffmann

Rhenania Bottrop: Niklas Schumacher, Emircan Temel, Dominik Muris, Jan Nübel, Hendrik Laakmann, Samuel Kahnert, Dennis Terwiel, Cem Sakız, Murat Berbero, Mert-Turay Berberoglu, Deniz Erdem - Trainer: Stefan Thiele

Schiedsrichter: Selman Karatas

Tore: 1:0 René Biskup (36.), 2:0 René Biskup (39.), 3:0 René Biskup (43.), 4:1 Nana Kwame Appiah (90.), 5:1 Raphael Steinmetz (90.), 6:1 Raphael Steinmetz (90.)



VfB Speldorf – FC Kray 0:3

VfB Speldorf: Stefan Hüpen, Mika Pollmann, Carl Paul, Florian Meyer, Robin Tschierske, Dominic Miller, Karim El Moumen, Maximilian Fritzsche, Yassin Merzagua, Calvin Küper, Bradley Asoh - Trainer: Dimitri Steininger

FC Kray: Raphael Koczor, David Leinweber, Elvis Fioklou-Toulan, Michael Tosh Lake, Edmond Kadrijaj, Juri Korte, Estevan Rascho, Luca Kazelis, Anis El Ghiat, Milot Ademi, Danilo Settimio Curaba - Trainer: Dimitrios Pappas

Schiedsrichter: Marcel Benedix (Düsseldorf )





DJK Blau-Weiß Mintard – SC Werden-Heidhausen 5:0

DJK Blau-Weiß Mintard: Leon Ossmann, Robin Müller, Max Haubus, Leon Eschen, Marvin Matten, Noah Jecksties, Nick Heppner, Niklas Nett, Lukas Mühlenfeld, Leon Fritsch, Ben Kastor - Trainer: Marco Guglielmi

SC Werden-Heidhausen: Nils Franke, Niklas Cirkovic, Lennart Paul Richard Konietzko, Nils Hetkamp, Björn Homberg, Linus Thamm, Jacob Hans Mertes, Gianluca Carlo Nava, Max Richter - Trainer: Danny Konietzko

Schiedsrichter: Stefan van Wickeren

Tore: 1:0 Nick Heppner (35.), 2:0 Nick Heppner (56.), 3:0 Leon Fritsch (57.), 4:0 Leon Fritsch (65.), 5:0 Nick Heppner (8

Das ist der nächste Spieltag

19. Spieltag

06.02.26 Rhenania Bottrop - PSV Wesel

07.02.26 Mülheimer FC 97 - DJK Blau-Weiß Mintard

08.02.26 Sportfreunde Niederwenigern - Viktoria Goch

08.02.26 FC Kray - SG Essen-Schönebeck

08.02.26 SV Scherpenberg - VfB Speldorf

08.02.26 1. FC Lintfort - VfB Bottrop

08.02.26 Sportfreunde Hamborn 07 - SV Budberg

08.02.26 DJK Sportfreunde Katernberg 13/19 - ESC Rellinghausen

