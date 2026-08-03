Große Trikot-Show & Kracher zum Start: Kreisliga West hebt den Vorhang

– Foto: Steven Pawlowicz

Der Startschuss im Spielkreis Neumarkt/Jura steht bevor: Am kommenden Freitag (7. August 2026) wird die neue Saison der Kreisliga West offiziell eröffnet.

Zum Auftaktkracher empfängt der SV Rednitzhembach auf dem Sportgelände „Am Harmer Berg“ den TV 21 Büchenbach. Rund um das Eröffnungsspiel erwartet die Fans und Vereinsvertreter ein feierliches Rahmenprogramm.

Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) lädt alle Vereine der Spielklasse zum gemeinsamen Saisonauftakt ein. Bereits ab 17:30 Uhr treffen sich die Delegierten der West-Kreisligisten, um die Trikots ihrer Teams zu übergeben.