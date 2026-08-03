Große Trikot-Show & Kracher zum Start: Kreisliga West hebt den Vorhang

Der Startschuss im Spielkreis Neumarkt/Jura steht bevor: Am kommenden Freitag (7. August 2026) wird die neue Saison der Kreisliga West offiziell eröffnet.
Zum Auftaktkracher empfängt der SV Rednitzhembach auf dem Sportgelände „Am Harmer Berg“ den TV 21 Büchenbach. Rund um das Eröffnungsspiel erwartet die Fans und Vereinsvertreter ein feierliches Rahmenprogramm.
Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) lädt alle Vereine der Spielklasse zum gemeinsamen Saisonauftakt ein. Bereits ab 17:30 Uhr treffen sich die Delegierten der West-Kreisligisten, um die Trikots ihrer Teams zu übergeben.
Nach der offiziellen Begrüßung und den Grußworten der Ehrengäste um 17:45 Uhr folgt um 18:15 Uhr ein Highlight des Abends: Nachwuchsspieler des SV Rednitzhembach präsentieren die Trikots aller Kreisliga-Teams. Zudem stehen kurze Interviews mit den Vereinsvertretern vor der neuen Spielzeit 2026/27 auf dem Programm.
Nach den Feierlichkeiten wird es dann auf dem grünen Rasen ernst. Um 18:30 Uhr ist Anstoß des Eröffnungsspiels zwischen dem SV Rednitzhembach und dem TV 21 Büchenbach. Der BFV und der Gastgeber hoffen auf eine große Kulisse für das Auftaktduell. In der vergangenen Saison teilten beide Teams die Punkte. Im Hinspiel siegte Rednitzhembach zu Hause mit 2:1. Das Rücksspiel entschied Büchenbach für sich (3:2).