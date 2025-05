Große Trauer um Münchner Kult-Wirtin: „Verlust lässt sich nicht in Worte fassen“

München hat eine bekannte Gastronomin verloren. Ihr Lokal ist ein beliebter Fan-Treff, bei vielen Anhängern des TSV 1860 ist die Bestürzung groß.

München – „Ruhe in Frieden, liebe Oma Untergiesings“, lautet eine der ersten Reaktionen auf die traurige Nachricht. Das „Bierstüberl bei Ingrid“ in der Pilgersheimer Straße gilt vor allem bei Fans des TSV 1860 als Institution. Nun ist seine namensgebende Betreiberin verstorben, wie am Montag (5. Mai) in einem Beitrag auf der Instagram-Seite des Lokals bekannt gegeben wurde.

Kult-Wirtin aus München gestorben: Lokal vor allem bei Fans des TSV 1860 beliebt

„Liebe Löwen, wir müssen euch schweren Herzens mitteilen, dass unsere geliebte Mutter/Oma gestern nach kurzer schwerer Krankheit friedlich eingeschlafen ist“, ist dort zu lesen. Innerhalb weniger Stunden haben zahlreiche Menschen unter dem Instagram-Beitrag ihr Beileid bekundet.

In der Abschiedsnachricht heißt es weiter: „Dieser Verlust lässt sich nicht in Worte fassen. Von dem Menschen, den wir lieben, wird immer etwas zurückbleiben, etwas von seinen Träumen, etwas von seinen Hoffnungen, vieles von seinem Leben, alles von seiner Liebe. Wir werden dich sehr vermissen.“

„Riesenverlust, der uns als Löwenfamilie erschüttern lässt“

Das Bierstüberl liegt strategisch günstig, nur wenige Fußminuten vom Grünwalder Stadion entfernt. Bei Heimspielen der Löwen versammeln sich zahlreiche Fans in und vor dem Lokal, um sich auf die folgende Partie einzustimmen. Auch nach Abpfiff ist das Bierstüberl meist gut besucht.

Unter den Beileidsbekundungen sind viele von Sympathisanten des TSV 1860 zu finden, unter anderem die eines Fan-Clubs aus Regenstauf: „Ein Riesenverlust, der uns als Löwenfamilie erschüttern lässt. Wir haben dich immer sehr gerne vor und nach den Spielen gesehen. Unsere Gedanken sind bei der Familie und Freunden.“