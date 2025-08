Große Trauer um Frank Mill

Rot-Weiss Essen trauert um seinen ehemaligen Stürmer Frank Mill. Der gebürtige Essener ist in der Nacht von Montag, 4. August, auf Dienstag, 5. August, an den Folgen eines schweren Herzinfarktes verstorben. Er wurde nur 67 Jahre alt.

Bei RWE feierte Mill 1976 als Eigengewächs im Alter von 18 Jahren sein Profidebüt und erzielte in seiner ersten Profisaison an der Hafenstraße drei Bundesligatore (1976/77). Es folgten vier Zweitligaspielzeiten, in denen er 82 Treffer erzielte. Insgesamt absolvierte Mill, der 1972 als 14-Jähriger von Eintracht Essen zu RWE gewechselt war, 165 Profispiele (90 Tore) für Rot-Weiss. Anschließend wechselte er zu Borussia Mönchengladbach (1981 – 1986), später spielte er für Borussia Dortmund (1986 – 1994) und Fortuna Düsseldorf (1994 – 1996).

Mill wurde Weltmeister