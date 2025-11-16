Große Trauer um "eine absolute Schiedsrichter-Persönlichkeit"

Der Hallenser Fußball und der gesamte Fußball in Sachsen-Anhalt trauern um eine Schiedsrichter-Legende. Der ehemalige DDR-Oberliga-Schiedsrichter Gerhard Bude ist kürzlich gestorben. "Opa Bude" - so wurde der ehemalige Spitzen-Schiedsrichter genannt - wurde 89 Jahre alt.

Rund 2000 Partien hatte Bude seit seinem Wechsel an die Pfeife im Jahr 1982 als Schiedsrichter absolviert. Seine Leidenschaft vermittelte "Opa Bude" auch an nachfolgende Generationen: So leitet sein Enkel Alrik Luther heutzutage Partien in der Verbandsliga Sachsen-Anhalt. "Fußball und Familie, das waren die zwei großen Leidenschaften meines Großvaters", sagt Luther.

Der Stadtfachverband Halle widmete ihm einen emotionalen Nachruf . Auch "sein" Hallescher FC, bei dem Bude bis vor kurzem noch ehrenamtlich die Referees betreut hatte, drückte seine Trauer aus: "Durch deinen langjährigen Einsatz für unsere Farben warst und bist du ein Vorbild für viele jüngere Fußballfans, Mitarbeiter des Vereins und vor allem Schiedsrichter der Region geworden", schrieb der HFC in großer Anerkennung.

Auch beim Landesverband genoss Bude eine hohe Anerkennung. "Mit ihm verlieren wir eine absolute Schiedsrichter-Persönlichkeit, die im gesamten Fußballverband Sachsen-Anhalt und weit darüber hinaus höchsten Respekt genießt“, sagt FSA-Geschäftsführer Markus Scheibel. "Gerhard stand wie kaum ein anderer für Verlässlichkeit, Klarheit und menschliche Größe. Sein Auftreten, seine Haltung und sein unerschütterliches Pflichtbewusstsein haben Generationen von Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern geprägt."

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: www.fupa.net/fupaner/anmelden

____________________

➡ Du hast auch Lust, aktiv bei FuPa mitzuwirken? Hier geht es direkt zur Anmeldung. Für die ersten Schritte hilft die folgende Anleitung. Unser System ist selbsterklärend, sollten dennoch Fragen auftauchen, melde dich jederzeit gerne bei uns oder schau schnell in unserem Hilfebereich nach dem betreffenden Thema in der Suche.

💯 Du kannst dir sogar vorstellen, regelmäßig mehr Daten zu pflegen und so die Amateurfußball-Community noch weiter zu unterstützen, dann werde Ligaleiter und sorge unter anderem dafür, dass es eine Elf der Woche und noch mehr vollständige Statistiken gibt: So wirst du Ligaleiter - es ist ganz einfach!

🎥 Du willst die Spiele deines Vereins in Bild oder Video festhalten, um damit die mediale Strahlkraft zu erweitern? FuPa bietet dir dafür die Plattform! Schnappschüsse der Partien können ganz einfach als Bildergalerie hochgeladen werden - je mehr und je hochwertiger die Qualität, desto besser. FuPa.tv bietet außerdem die Möglichkeit, die eigenen Partien zu filmen. Alles was es dazu braucht: Stativ und Handy(kamera)!