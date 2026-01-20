Große Trauer beim Kreisligisten und Infos vom WFV

Bei den Vereinen aus Württemberg hat sich einiges getan. Was genau ist das?

Vom 16. bis 18. Januar 2026 kamen die wfv-Sportrichterinnen und -Sportrichter im JuFa-Hotel in Wangen im Allgäu zu ihrer diesjährigen Tagung zusammen. Unter der Leitung von Florian Müller-Metge, Vorsitzender des wfv-Verbandsgerichts, und seinem Stellvertreter Dr. Joachim Müller stand das Wochenende ganz im Zeichen aktueller sportrechtlicher Fragestellungen und gemeinsamer Bewertungen.

Würdigung besonderen Engagements

Zum Auftakt informierte Dr. Florian Bollacher, wfv-Vizepräsident, über aktuelle Entwicklungen auf DFB- und Verbandsebene. Gemeinsam mit Müller-Metge ehrte Dr. Bollacher Efthimios Chouridis, Sportrichter aus dem Bezirk Enz/Murr, mit der Verbands-Ehrennadel in Bronze.

Die Bedeutung der Arbeit der wfv-Sportrichterinnen und -Sportrichter zeigt sich auch in einem Blick auf die Statistik: In der Saison 2024/2025 wurden insgesamt 8.098 Fälle bearbeitet – eine Zahl, die den hohen Einsatz und die große Verantwortung dieses Ehrenamts unterstreicht.

Neben den inhaltlichen Schwerpunkten bot die Tagung viel Raum für Gespräche, Erfahrungsaustausch und Vernetzung. Damit setzte das Treffen nicht nur fachliche Impulse, sondern stärkte auch den Zusammenhalt innerhalb des Sportrichterwesens im wfv.

SV Schluchtern

Diese Informationen teilt der Verein auf Instagram mit:

Große Trauer beim SV Schluchtern.

Mit großer Bestürzung hat der SV Schluchtern zur Kenntnis nehmen müssen, dass unsere gute Seele Karl-Heinz Nyhoegen nicht mehr unter uns weilt.

Er hat über viele Jahre im Verein seine Spuren hinterlassen und war immer da, wenn es galt das Vereinsleben mitzugestalten.

An den Spieltagen hat er der Fußballabteilung immer unterstützt, sei es als Ordner oder bei der Sicherung des Kabinentrakts.

Seine hilfsbereite und aufgeschlossene Art hat beim SVS große Spuren hinterlassen.

Sein Leben ging am gestrigen Sonntag bei seiner zweiten sportlichen Liebe, dem Eishockeysport in Heilbronn zu Ende.

Danke für alles Karl Heinz. Wir werden dich nicht vergessen !

Unser Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Der SV Schluchtern wird ihm zu allen Zeiten ein ehrendes Andenken bewahren.

SV Schluchtern 1896 eV.

Vorstand und alle Mitglieder

