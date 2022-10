„Große Trainerkarriere vor sich“ - Haching-Präsident Schwabl schwärmt von Sandro Wagner Ex-Bayern- und Nationalspieler

Unterhaching - Seit Juni 2021 ist Ex-Nationalspieler Sandro Wagner Trainer bei der SpVgg Unterhaching. Nach dem vierten Platz in seiner ersten Saison steht der Traditionsclub nun nach 16 Spieltagen an der Spitze der Tabelle. Zurzeit läuft es gut für den 34-Jährigen, der von Vereinsseite die volle Unterstützung genießt. Präsident Manfred Schwabl sagte im ZDF Sportstudio über Wagner: „Er legt da alles rein, wie als Spieler schon. Da braucht man kein Prophet sein, um zu erkennen, dass er eine große Trainerkarriere vor sich hat.“

„Ich möchte ganz oben ankommen als Trainer“

Sandro Wagner über sein persönliches Ziel als Trainer

Auch er selbst will diesen Traum irgendwann mal zur Realität machen: „Ich möchte ganz oben ankommen als Trainer. Das ist mein absoluter Wunsch und da arbeite ich jeden Tag sehr akribisch für und ordne dem alles unter.“

Den Anfang dieser Karriere macht er bei der SpVgg Unterhaching in der Regionalliga Bayern. Eine Umstellung für ihn ist es schon, war er als Profi überwiegend in der 1. Bundesliga tätig. Dennoch sieht er es als Chance für seinen Weg, „den Fußball wieder auf einer anderen Ebene zu sehen.“ Die Hachinger will er nach dem Abstieg 2021 zurück in die dritte Liga führen. Das Vertrauen der Spieler hat er, Abwehrspieler Markus Schwabl sieht ihn als Trainer, der „jeden Tag stundenlang mit einer unglaublichen Akribie arbeitet und immer neue Taktiken ausfeilt.“