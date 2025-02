Große Sorge um Michael Keisers

Das Remis, das die Bezirksliga-Fußballer von Borussia Veen am Sonntag beim Re-Start auswärts gegen den Kevelaerer SV holten, rückte nach dem Abpfiff schnell in den Hintergrund. Zu groß war die Sorge um Michael Keisers, der Mitte der zweiten Hälfte im Kunstrasen hängen geblieben war und das Krankenhaus aufsuchen musste. Womöglich hat er sich im rechten Knie einen Kreuzbandriss zugezogen. „Das sah nicht gut aus. Das Knie ist dick geworden“, sagte Trainer Thomas Haal.

In der Pause stellte Haal um, beorderte Keisers in die Innenverteidigung. Marius Gietmann rückte ins Mittelfeld und Jan Büren in die Sturmspitze. Das zahlte sich aus. Die Borussia entwickelte mehr Torgefahr. Marc Balonier glich aus (54.). Vier weitere Top-Möglichkeiten gab’s in Hälfte zwei, die allerdings Christian Quernhorst (2), Timo Evertz sowie Büren nicht nutzten.