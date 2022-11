Große Solidarität mit dem SC Klarenthal Nach dem Brand im Vereinsheim des Fußball-Kreisoberligisten kommen insgesamt 600 Zuschauer zu zwei Benefizspielen

Solidarität mit FCK riesig

In Verbindung mit der Schadenssumme von mehreren Zehntausend Euro sei versicherungstechnisch noch nicht alles abgeschlossen, sagt Rahou und hofft, dass die Sanierung das Vereinsheims bis zum Beginn der Saison 2023/24 abgeschlossen ist. Die Solidarität mit dem SCK ist jedenfalls groß. Auch die Wehener Equipe Special um Organisator Ludwig Anspach brachte sich gerne ein, spielte gegen die Alten Herren des SC Klarenthal, bei denen Marcel Pancherz und Thomas Schwinge viele Fäden ziehen. Asmelash Woldemicael, Ex-Coach der Klarenthaler Ersten, mischte im AH-Team mit. Ebenso der langjährige Spieler Panagiotis „Joti“ Sigouras. Im ersten Spiel war die von Sonnenbergs Coach André Meudt und dem Erbenheimer Trainer Karim El Bakkaoui zusammengestellte Wiesbadener Auswahl auf die erste Mannschaft des SCK getroffen.

„Danke Wiesbaden für eure Unterstützung“

Wolfgang Renner und Roland Göbel, zwei Aktivposten beim Bau des Vereinsheims, waren ebenso vor Ort, wie viele Familienmitglieder, Sympathisanten und Sponsoren aus dem Vereinsumfeld. In Verbindung mit dem großen Helferteam ging die Veranstaltung bis in die späten Abendstunden. „Danke Wiesbaden für eure Unterstützung“, stand auf einem großen Banner. Die Klarenthaler wissen die Welle der Hilfe sehr zu schätzen. „Jeder Cent zählt“, bekräftigt Rachid Rahou, der Kontakte spielen lassen will, um 2023 vielleicht ein Gastspiel der Traditionself von Eintracht Frankfurt zu ermöglichen.