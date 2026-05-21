Große Regeländerung im Amateurfußball – so reagieren die Trainer Bayern- und Landesliga betroffen von Umberto Savignano · Heute, 09:24 Uhr · 0 Leser

Jetzt wird‘s bunt: Die Zehn-Minuten-Strafe ab der Landesliga wird abgeschafft, dafür greift nach dem Willen des BFV-Verbandsatags die neue Karten-Regelung; auf Kreis- und Bezirksebene wurde der Vorschlag abgelehnt. – Foto: IMAGO/ Hartenfeser

Der BFV führt in Bayernliga und Landesliga Sperren nach Gelb-Roter Karte und fünfter Gelber Karte ein. Die Zeitstrafe wird im Gegenzug abgeschafft.

Es ist eine einschneidende Änderung für die Amateurfußballer in der Bayernliga und Landesliga: Für diese Spielklassen haben die Delegierten beim 27. Ordentlichen Verbandstag des Bayerischen Fußball-Verbandes (BFV) Anfang Mai in Bad Gögging die Einführung einer Sperre nach Gelb-Roter Karte sowie nach der fünften Gelben Karte beschlossen. Einem entsprechenden Vorschlag des BFV-Vorstands stimmten die Delegierten laut Pressemitteilung des Verbandes „mit deutlicher Mehrheit“ zu. Bei vorangegangenen Wahlveranstaltungen auf Kreis- und Bezirksebene waren entsprechende Änderungen abgelehnt worden, sodass die Neuerung ab der Landesliga gilt. Im Gegenzug wird die erst 2022 eingeführte Zehn-Minuten-Strafe abgeschafft. Die Beschlüsse treten am 1. Juli 2026 in Kraft. Der Münchner Merkur hat sich bei Trainern betroffener Vereine im Landkreis umgehört, was sie von der Änderung halten.

Keine Zeitstrafe mehr und Sperre nach der Ampelkarte in der Bayern- und Landesliga – Trainer reagieren Andreas Pummer, Trainer des Bayernligisten FC Deisenhofen: „Ich finde es absolut richtig, dann hören sich das Zeitspiel und die Unsportlichkeiten endlich auf. In der Schlussphase der Spiele häufen sich die Gelben Karten extrem, weil sie keine Folgen haben, da kannst du 15 Mal Gelb kriegen. Mir fallen auf einen Schlag mindestens fünf Leute ein, die so abgezockt sind, dass sie am Ende eines Spiels die Verwarnung in Kauf nehmen, wenn sie ein taktisches Foul begehen oder verzögern. Wenn argumentiert wird, dass dann Leute fehlen, muss man sagen: Dann muss man halt anders planen. Ein oder zwei Spieler sind auch nicht die Welt. In den Ligen drüber ist es gang und gäbe, wobei dann natürlich ein Kimmich sich die Gelbe absichtlich abholt, um in einem bestimmten Spiel nicht gesperrt zu werden. So versucht jeder, seinen Vorteil daraus zu schlagen.“ Sebastian Koch, Trainer des Landesligisten TSV Grünwald: „Ich verstehe den Ansatz hinter der neuen Regelung, aber man darf den Amateurfußball nicht mit dem Profibereich vergleichen. In der Landesliga oder Bayernliga stehen die Jungs nicht morgens auf und denken nur an Fußball. Sie arbeiten, studieren, haben Familie und gehen trotzdem jedes Wochenende mit voller Leidenschaft, Mentalität und absolutem Einsatz auf den Platz. Genau das macht den Amateurfußball aus. Emotionen, hitzige Spiele und auch mal eine Gelbe Karte gehören dazu. Solange alles im Rahmen bleibt, ist das kein Problem, sondern Ausdruck davon, wie viel Herzblut in diesem Sport steckt. Wenn daraus künftig aber ständig Sperren entstehen, trifft das viele Vereine massiv. Die Kader sind im Amateurbereich deutlich kleiner und Ausfälle kaum aufzufangen. Die Abschaffung der unsinnigen Zehn-Minuten-Strafe finde ich dagegen absolut richtig, weil sie oft mehr Verwirrung als Nutzen gebracht hat. Bei den zusätzlichen Sperren hätte ich mir aber deutlich mehr Verständnis für die Realität und die Mentalität im Amateurfußball gewünscht.“