Große Personalsorgen: Sportbund empfängt SV Walpertskirchen

Der Sportbund Rosenheim empfängt Walpertskirchen in der Bezirksliga Ost. – Foto: Manfred Neueder

Der SBR erwischte einen gelungenen Start in die neue Bezirksliga-Saison und setzte sich zum Auftakt gegen den TuS Holzkirchen durch. Zuletzt musste sich die Mannschaft von Trainer Patrick Zimpfer allerdings beim TSV Dorfen mit 2:4 geschlagen geben. Dabei fiel die Niederlage aus Rosenheimer Sicht durchaus unglücklich aus.

Nach dem unglücklichen Auftritt beim TSV Dorfen will der Sportbund Rosenheim am heutigen Freitagabend wieder in die Erfolgsspur zurückkehren. Um 19 Uhr gastiert der SV Walpertskirchen im Josef-März-Stadion. Die Rosenheimer gehen dabei mit einigen Personalsorgen in die Partie, treffen zugleich aber auf einen Gegner, der bislang noch weitgehend ein unbeschriebenes Blatt ist.

Nun wartet mit dem SV Walpertskirchen ein Gegner, gegen den es für den Sportbund bislang kaum Erfahrungswerte gibt. In der vergangenen Saison spielte Walpertskirchen noch in der Bezirksliga Nord und geht nun in der Bezirksliga Ost an den Start. Nach einem 1:1-Unentschieden gegen den TSV Ampfing folgten ein 0:0 beim TSV Dorfen sowie zuletzt ein 3:1-Heimerfolg gegen den TSV Miesbach. Damit hat der SVW bereits seine Qualitäten unter Beweis gestellt.

„Mit Walpertskirchen wartet ein sehr unangenehmer Gegner auf uns. Das haben sie nicht nur mit einer beeindruckenden ersten Bezirksliga-Saison im vergangenen Jahr unter Beweis gestellt – auch die bisherigen drei Ergebnisse gegen Ampfing, in Dorfen und zuletzt zuhause gegen Miesbach lassen definitiv aufhorchen“, weiß SBR-Trainer Patrick Zimpfer um die Schwere der Aufgabe.

Walpertskirchen zu Gast: Findet der SBR zurück in die Spur?

Erschwert wird die Vorbereitung auf die Partie durch die derzeit angespannte Personalsituation. Neben mehreren verletzungsbedingten Ausfällen muss der Sportbund auch auf einige Urlauber verzichten. „Wir selbst können aktuell leider nicht aus dem Vollen schöpfen und müssen neben einigen Ausfällen auch auf mehrere Urlauber verzichten. Trotzdem habe ich großes Vertrauen in die Jungs, die uns zur Verfügung stehen“, betont Zimpfer.

Trotz der schwierigen Voraussetzungen wollen die Rosenheimer vor heimischer Kulisse den nächsten Dreier einfahren. „Wenn wir unsere Qualitäten auf den Platz bringen und als Mannschaft auftreten, haben wir eine realistische Chance, den nächsten Heimsieg einzufahren“, gibt sich der SBR-Coach zuversichtlich.

Die Voraussetzungen versprechen somit eine interessante Begegnung: Der SBR möchte die unglückliche Niederlage in Dorfen schnell vergessen machen, während Walpertskirchen seine bislang ordentliche Ausbeute weiter ausbauen will. Anpfiff im Josef-März-Stadion ist am Freitag um 19 Uhr.