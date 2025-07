Große Namen werden zum Jugend-Cup nach Käerjeng kommen

Am Freitag, den 5.September, werden die Bambinis (U7) den sportlichen Teil des Turniers einläuten. Anschließend laufen abends parallel die U15-Wettbewerbe für Jungen sowie Mädchen. Der Samstag ist dem Aushängeschild der Veranstaltung vorbehalten, dem U11-Turnier. 56 Mannschaften sind dafür eingeschrieben, 24 aus Luxemburg und 32 aus dem Ausland, wo man erstmals über die europäischen Grenzen hinausgeht mit der Teilnahme der Mahd Sports Academy aus Saudi-Arabien.

Romain Gaasch: „Es wird in 8 Gruppen à 7 Teams gespielt. In jeder Gruppe sind vier Profivereine und drei luxemburgische vertreten. D.h. jeder luxemburgische Verein, der am Turnier teilnimmt, spielt mindestens gegen vier ausländische Teams, was für die Kinder eine schöne Erfahrung ist.“ 200 Spiele und neun Stunden Fußball werden absolviert, 150 Trainer und rund 800 Kinder werden alleine an diesem Tag gezählt werden.

Der Sonntag, 7.September, beginnt mit einem Acadamy-Turnier. Bei diesem wird Proficlubs, die von weither anreisen, eine Möglichkeit gegeben, auch an einem zweiten Tag Fußball zu spielen. Zwanzig Teams werden an diesem Wettbewerb teilnehmen. Wenig später beginnt auch das U13-Turnier mit ebenfalls zwanzig Mannschaften, die größtenteils aus Luxemburg und der Großregion kommen. Auch die Pupilles (U9) werden am Sonntagvormittag in ihr Turnier starten. 24 nationale und internationale Teams sind dafür angemeldet.