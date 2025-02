Große Moral nach 0:4 Rückstand

Mit nur sieben Spielern ging man in dieses Spiel. Das Hinspiel hatte man zu Hause mit 5:9 verloren. Allen Spielern gilt ein ganz großer Dank, dass sie zum Spiel gekommen sind. Mario war sehr müde, hat sich aber entschlossen doch zu kommen, weil er die Mannschaft nicht im Stich lassen wollte. Fatih war verreist und müde, trotzdem hat er sich um die Mannschaft gekümmert und auch gespielt. Rafael hatte vor nur die erste Halbzeit zu spielen, da er um 2 Uhr nachts zur Arbeit musste. Aber er spielte auch die zweite Halbzeit, weil wir keinen Ersatzspieler hatten. Respekt vor solchen Teamplayern. Emre kam auch noch, sodass man wenigsten 7 Spieler hatte. In der ersten Halbzeit konnte Besiktas nach 3 Minuten mit 1:0 in Führung gehen. Dann die Möglichkeit zu Ausgleich. Elfmeter für Germania. Rafael konnte das Spielgerät leider nicht eintüten. Dann das 2:0 für Besiktas in der 23.Minute und man ging zur Halbzeit. Wichtig für das Spiel war der Einsatz von Emre nach 30 Minuten noch in der ersten Halbzeit. Man kam hoch motiviert aus der Halbzeitpause, doch Fehler führet in der 40. und 42. Minute zu zwei weiteren Toren von Besiktas. Doch nun fassten sich die Germanen Oldies ein Herz und kämpften bis zum Umfallen. Man setzte Besiktas mächtig unter Druck und konnte durch Tore von Emre Keskin (48. Min.), Baris Kahriman (50.Min.), Fatih Demirbag (54. Min.) und Mario Berg (65. Min.) tatsächlich zum 4:4 ausgleichen. Was für eine tolle Moral und was für ein Einsatz der 7 Spieler. Glückwunsch an die Mannschaft, das heute wieder ein richtiges Team war, und sogar noch 5:4 hätte gewinnen können. Nach Spielschluss gab es auch viel Lob von den Besiktas Spielern.