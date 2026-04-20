Große Lust aufs Derby am Dienstag beim SC Freiburg II und Bahlinger SC

SC-Spieler Junior Atemkeng (vorne) und der Bahlinger Marco Rienhardt könnten im Regionalliga-Derby am Dienstag wieder aufeinander treffen. – Foto: Claus G. Stoll

Das Kräftemessen am 30. Spieltag, der an diesem Dienstag und Mittwoch ausgetragen wird, ist vorläufig das letzte Aufeinandertreffen zwischen dem Freiburger Bundesliga-Unterbau und dem Bahlinger SC in der Regionalliga Südwest. Während die Zweite des Sportclubs ihren Klassenerhalt nach drei Siegen in Folge praktisch sicher hat, steht die Kaiserstühler als Absteiger bereits fest. Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.