 2026-06-18T10:39:41.025Z

Allgemeines

Große Hitze: Verlegung möglich, Spieltag aber alternativlos

Am Wochenende stehen einige Spiele in der Relegation an.

von wfv/red · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
– Foto: IMAGO IMAGES

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Rel. VL Württemberg
Rel. LL Württ. St. 1
Rel. LL Württ. St. 2
Rel. LL Württ. St. 3
Rel. LL Württ. St. 4

Am Wochenende stehen passend zu den finalen Relegationsrunden hohe Temperaturen an. Der WFV teilt dazu bereits folgende Informationen mit: "Liebe Vereine, am Relegationswochenende wird es nicht nur auf dem Platz heiß: Aufgrund der angekündigten Hitzewelle können Spiele bei Bedarf noch kurzfristig in die Vormittags- oder Abendstunden verlegt werden. Der Spieltag ist allerdings alternativlos."

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Relegation zur Oberliga Baden-Württemberg

Rückspiel

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Holzhausen
FC HolzhausenFC Holzhausen
SC Lahr
SC LahrSC Lahr
15:00live

Spielort: FC Holzhausen

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Relegation zur Verbandsliga Württemberg

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FC Rottenburg
FC RottenburgFC Rottenburg
TSV Köngen
TSV KöngenTSV Köngen
15:00

Spielort: SV Neustetten (Vogelsangstr. 40, 72149 Neustetten)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 1

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
FSV Schwaigern
FSV SchwaigernSchwaigern
SV Allmersbach
SV AllmersbachAllmersbach
15:00live

Spielort: Neckarsulmer Sport-Union (Pichterichstr. 71, 74172 Neckarsulm)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 2

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
TV Echterdingen
TV EchterdingenEchterdingen
SV Ebersbach/Fils
SV Ebersbach/FilsEbersbach/F.
15:00live

Spielort: TSV Dagersheim (Waldstr., 71034 Böblingen)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 3

Finale

So., 21.06.2026, 15:00 Uhr
Sportfreunde Gechingen
Sportfreunde GechingenSF Gechingen
TSV Straßberg 1903
TSV Straßberg 1903TSV Straßbe.
15:00

Spielort: VfR Sulz (Jahnstr., 72172 Sulz am Neckar)

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Relegation zur Landesliga Württemberg, Staffel 4

Finale

So., 21.06.2026, 16:30 Uhr
SGM Ummendorf/Fischbach
SGM Ummendorf/FischbachSGM Ummendorf/Fischbach
SG Öpfingen
SG ÖpfingenSG Öpfingen
16:30

Spielort: FV Biberach (Wilhelm-Leger-Str., 88400 Biberach an der Riß)

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