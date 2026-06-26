Große Hitze macht auch den Rasenplätzen zu schaffen

Eine Luftaufnahme des Sickinger Platzer im April und im Juni. – Foto: Sportfreunde Sickingen

Deutschland erlebt Ende Juni eine außergewöhnliche Hitzewelle, die den Amateurfußball besonders in Württemberg ausbremst. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor starker bis extremer Wärmebelastung, dazu steigt am Wochenende die Gewittergefahr. Auch vertrocknete Plätze wie bei den Sportfreunden Sickingen zeigen, wie massiv Hitze und Trockenheit wirken.

Am Freitag, 26. Juni, meldet der Deutsche Wetterdienst bis zum Wochenwechsel in nahezu allen Landesteilen starke bis extreme Wärmebelastung. Ursache ist ein Hochdruckgebiet, das sich nach Osteuropa verlagert und an seiner Westflanke feuchte, teils extrem heiße Luft nach Deutschland führt. Für Stuttgart werden aktuell 36 Grad gemeldet, am Samstag sind sogar bis zu 41 Grad möglich. Auch im Raum Hechingen, unweit von Sickingen, liegen die Werte mit 34 Grad aktuell und bis zu 37 Grad am Samstag deutlich im belastenden Bereich. Dort besteht ebenfalls eine Hitzewarnung.

Die Folgen sind längst nicht nur auf Thermometern sichtbar. Die Sportfreunde Sickingen zeigen mit zwei Drohnenaufnahmen ihres Platzes vom 8. April und 25. Juni, wie sehr der Rasen gelitten hat. Wo im Frühjahr noch Grün zu sehen war, dominiert inzwischen Trockenheit. Besonders auf einer Platzseite scheint kaum noch Restfeuchtigkeit im Boden vorhanden zu sein. Der Verein beschreibt die Anlage deshalb augenzwinkernd als „Wüste“, sportlich ist die Lage aber ernst.