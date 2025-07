Große Herausforderung nach kleiner Pause: SVA Palzing startet in die Saisonvorbereitung

Nach dem Feiermarathon wird es für Bezirksliga-Aufsteiger SVA Palzing nun wieder ernst. Im Kader sind gleich vier Neuzugänge vom SE Freising.

Palzing – Am Tag der Feier zum 100-jährigen Vereinsjubiläum gelang den Fußballern des SVA Palzing die Rückkehr in die Bezirksliga Nord. Im entscheidenden Relegationsspiel, vor heimischem Publikum – kitschiger geht es kaum. Am Montag startete der Club aus dem Ampertal nun verspätet in die Vorbereitung. Trainer Enes Mehmedovic steht ab sofort vor einer großen Herausforderung. Denn ihm bleiben nur dreieinhalb Wochen bis zum Punktspielauftakt, um sein Team in einen konkurrenzfähigen Zustand zu bringen.

Als insgesamt 25 Palzinger Spieler am Montag aufgaloppierten, hatten der SE Freising und die SpVgg Kammerberg, die beiden anderen Bezirksligisten aus dem Landkreis, bereits drei respektive zwei Testspiele in den Beinen. Dabei müsste eigentlich der Aufsteiger mehr investieren, um gegen die erfahrenen Teams der Liga mithalten zu können. Doch ein früherer Start in die Vorbereitung kam für Mehmedovic nicht in Frage. Der Relegationsmarathon mit vier Partien in kurzer Zeit hatte Kraft gekostet. Die Kicker hatten eine Pause bitter nötig.

Abschlussfahrt nach Mallorca

„Ich musste ihnen zwei Wochen geben. Und das war schon wenig“, erläutert Coach Mehmedovic. Ebenfalls nicht optimal: Am vierten Tag der ersten Trainingswoche verabschieden sich 14 Spieler aus dem Kader auf Abschlussfahrt nach Mallorca. Als die Reise gebucht wurde, schien ein Aufstieg unrealistisch – und die Vorbereitung für die Kreisliga hätte später gestartet. „Die Spieler haben sich den Urlaub verdient“, betont der Trainer. Der 43-Jährige klagt nicht, auch wenn er weiß: „Laufen werden sie dort sicherlich nicht.“

Mehmedovic hat in jüngerer Vergangenheit bewiesen, dass er mit solchen Widrigkeiten umgehen kann. Mit seinem Ex-Club BC Attaching stieg er 2022 ebenfalls via Relegation von der Kreisliga in die Bezirksliga auf. Auch damals fiel die anschließende Vorbereitung kürzer aus, wenn auch nicht so kurz wie nun mit Palzing. Dafür fehlten im August mehrere Spieler. So viele sind es dieses Mal nicht. Ganz ohne Ausfälle kommen aber auch die Palzinger nicht durch die Urlaubszeit. Unter anderem verabschiedet sich der spielende Co-Trainer und Abwehrchef Mirnes Gurbeta in die Sommerfrische.

Das sind die Neuzugänge des SVA Palzing

Einer, der dem SVA die ganze Saison und darüber hinaus abgehen wird, ist Louis Goldbrunner. Der Mittelfeldmann konnte mit seiner Präsenz quasi alleine das Zentrum abdecken. Nun läuft er für den Konkurrenten SE Freising auf. Von dort kamen Liam Russo und Andrej Valdivia nach Palzing. Laurentino Contu und Keeper Mateja Kostic (beide SEF-U19) sowie Michael Tafelmaier (SpVgg Landshut U 19) tragen künftig ebenfalls das grüne Trikot. Sie sollen von erfahrenen Spielern wie den Radlmaier-Brüdern Fabian und Marcel geführt werden.

Wie lange es dauert, bis sich der Aufsteiger gefunden hat, wird sich zeigen. Kommen die Palzinger Fußballer passabel durch die ersten beiden Monate der Saison, dann ist der Klassenerhalt möglich. Dass Mehmedovic weiß, wie es geht, hat er in Attaching hinlänglich bewiesen.