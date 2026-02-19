Große Gelegenheiten für Mondorf, Rosport und Käerjeng

Mondorf (schwarze Spielkleidung) empfängt Bissen zum Spitzenspiel, Mamer tritt bei F91 an – Foto: Andjelko Markulin

Trotz Niederlage vor einer Woche befindet sich Racing im Aufwand, etwas das den Hauptstädtern im Gastspiel bei Jeunesse Esch zugute kommen könnte. Der Rekordmeister unterliegt weiter Ergebnisschwankungen, in welche Richtung das Pendel dieses Mal ausschlägt muss man gegen die Rückkehr seines früheren Trainers Sébastien Grandjean an die „Grenz“ sehen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr FC Jeunesse Canach Canach US Hostert Hostert 16:00 PUSH

Wie schon im Hinspiel könnte es zwischen Canach und Hostert zu einer engen Partie kommen. Dies lassen mehrere Faktoren wie Kaderstärken, Zielsetzungen, Tabelle und Formtabelle erahnen. Für die Gäste sprechen sieben Punkte aus den letzten drei Spielen. Für beide geht es um viel, möchte man den Abstand nach unten vergrößern. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr FC Rodange 91 Rodange FC Differdingen 03 Differdingen 16:00 PUSH

Meisterlich spielt nicht, wer schön spielt, sondern wer erfolgreich agiert und wenn man wie Differdingen am vergangenen Wochenende auf Verlorenkost auch mal ein schwächeres Spiel gewinnt. Dass man bei Nachbar Rodange bestehen sollte, dürfte keine Überraschung darstellen, insbesondere da der Tabellenvorletzte weiter über die schwächste Offensive der Liga verfügt. Doch Vorsicht: im Hinspiel konnte Rodange einen Punkt aus Differdingen entführen! Unser Tipp: Auswärtssieg.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr F91 Düdelingen Düdelingen FC Mamer 32 Mamer 16:00 PUSH

Auch wenn F91 gegen Schlusslicht Mamer der Favorit sein wird, sollte man den Aufschwung und den Sieg des Gegners gegen Jeunesse am vergangenen Sonntag nicht außer Acht lassen. Aus den letzten fünf Partien konnte Mamer deren zwei gewinnen, Düdelingen aber auch „nur“ drei. Dennoch lautet unser Tipp: Heimsieg.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr US Mondorf Mondorf FC Atert Bissen Bissen 16:00 live PUSH

Beim Spitzenspiel Mondorf – Bissen stehen sich zwei grundlegend verschiedene Ansätze gegenüber: während die Gäste einen kometenhaften Aufstieg in den letzten Jahren hinlegten, arbeiteten sich die Badestädter über Jahre hinweg behutsam und kontinuierlich nach oben und wollen spätestens in der kommenden Saison Europa ins Visier nehmen. Ein Ziel, das aber im Falle eines Heimsieges gegen den FC Atert auch jetzt schon konkrete Formen annehmen könnte. Für das Duell der z.Z. zwei formstärksten Mannschaften der BGL Ligue heißt unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr FC Swift Hesperingen Hesperingen UN Käerjeng 97 Käerjeng 16:00 PUSH

Risiko vs. Chance: trotz drei Spielen in Serie ohne Sieg bietet sich Sorgenkind Käerjeng in Hesperingen die Gelegenheit, mit einem Sieg an seinen Gastgebern vorbeizuziehen. Ganz unmöglich scheint diese Aufgabe nicht, letztmals gewann der FC Swift am 5.Oktober ein Meisterschaftsspiel. Dennoch ist der Kader weiter konkurrenzfähig und wird sich seiner Lage bewusst sein. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr FC Victoria Rosport Rosport FC Progrès Niederkorn Progrès 16:00 PUSH

Chance vs. Risiko: Kaum zum glauben, aber wahr, Niederkorn ist das z.Z. formschwächste Team der BGL Ligue! Man gastiert in Rosport, das ebenfalls seit einer gefühlten Ewigkeit auf einen Sieg wartet, am 17.Spieltag bei Topteam Strassen aber aufhorchen ließ. Niederkorns 7.Platz ist trügerisch, sollte man beim FC Victoria verlieren, wäre dieser auf 2 Punkte herangerückt und man würde tatsächlich riskieren, plötzlich gegen den Abstieg spielen zu müssen. Unser Tipp: Unentschieden.

So., 22.02.2026, 16:00 Uhr Union Titus Petingen Titus FC UNA Strassen Strassen 16:00 PUSH