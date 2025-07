Große Fußstapfen im Häuselgrundweg

Zwei Abgänge aus dem Trainerteam ziehen zwangsläufig zwei Neuzugänge hervor. Einer ist in der Region und darüber hinaus als begnadeter Kicker bekannt. Marc Schneckenberger, der am gleichen Tag zur Welt kam wie Steffen Schieck und mit ihm sogar gemeinsam die Schulbank drückte, kommt als Co-Trainer in den Häuselgrundweg.

Am Sonntag um 10 Uhr bat Kissel die Verbandsliga-Kicker zur ersten Übungseinheit für die Saison 2025/26. Dabei war einiges neu im Trainerteam. Yannick Heinlein, der in den beiden vergangenen Jahren als Bindeglied zwischen Mannschaft und Trainerteam als Co-Trainer fungierte, ist dann auf eigenen Wunsch nur noch Spieler. "Yonne hinterlässt wie Steffen große Fußstapfen", sagt Kissel über seinen ehemaligen Kollegen und jetzigen Führungsspieler.

Der zweite neue Co-Trainer ist im Sinsheimer Kreis ein gänzlich Unbekannter, hat aber interessanter Weise mehrere Jahre in zwei Vereinen gearbeitet, in denen auch Schneckenberger längere Zeit aktiv gewesen ist. Bei der Sport-Union Neckarsulm und der SpVgg Neckarelz fungierte Andreas Bürger als Trainer, begonnen hat er bereits 2017 in Neckarsulm.

"Mit Marc hätten wir es nicht besser erwischen können", erläutert Kissel, der sich auf den ehemaligen Regionalliga-Spieler und badischen Pokalsieger des Jahres 2015, als er mit dem FC Nöttingen in der darauffolgenden ersten DFB-Pokalrunde gegen den FC Bayern München antreten durfte, freut. Der Zuze-Coach sagt weiter: "Es hat sich gelohnt an Marc dranzubleiben und ihn von uns zu überzeugen."

Der Kontakt zum 33-Jährigen kam über Kissel zustande. Dieser erzählt: "Als ich Jugendtrainer in Eppingen und Mühlhausen war, haben Andreas und ich uns über mehrere Testspiele hinweg kennengelernt und seitdem regelmäßigen Kontakt gehalten." Dem neuen Chef ist es wichtig, die Teamarbeit der Trainer hervorzuheben: "Das ist keine One-Man-Show, wir arbeiten eng zusammen und treffen Entscheidungen demokratisch."

Die Aufgabe, die die drei seit dem ersten Mannschaftstraining am Sonntagmorgen in Angriff nehmen, ist zweifelsohne anspruchsvoll. Nach der beachtlichen Oberliga-Saison, die dennoch den Abstieg zur Folge hatte, wartet in der Verbandsliga ein Neuanfang auf den FC. "Deshalb sind wir ganz sicher kein Favorit", so Kissel, der einige abgewanderte Leistungsträger ersetzen muss. Am vermeintlich schwersten wiegt der Abgang Christopher Wilds zum 1.FC Mühlhausen. Alleine deshalb sieht der Zuze-Trainer im 1.FCM, „einen großen Favoriten auf die Meisterschaft.“ Weitere Kandidaten dafür sind laut ihm, "der 1.FC Bruchsal, der sich ordentlich verstärkt hat, oder auch der GU-Türk. SV Pforzheim."

Nach Bruchsal ist mit Kevin Oechsler ein weiterer Zuzenhausener Führungsspieler abgewandert. Koray Kilic´ und Felix Binders Abgänge schmerzen ebenfalls sehr und dann hat mit Timo Mistele laut Kissel, "der beste Torwart, den ich je gesehen habe", aufgehört. Der 36-Jährige bleibt dem Verein jedoch erhalten und kümmert sich fortan zusammen mit Axel Hofmann um die Torleute. Zu den Torhütern gesellen sich mit Benedikt Gröll vom 1.FC Bruchsal und Philipp Knapp von der U19 der SGV Freiberg zwei Neuzugänge. Felix Kissel kuriert derzeit seinen Kreuzbandriss aus und wird realistischerweise zur Rückrunde ins Mannschaftstraining zurückkehren.

Erleichtert durften die Verantwortlichen aufatmen, als sich Marvin Braasch zu seinem Verbleib entschlossen hat. Der 25-jährige Innenverteidiger hatte Richtung Saisonende mit einem Wechsel geliebäugelt, bleibt nun aber doch und ist fraglos eine der ganz großen Stützen im Team. "Marvin hat für mich auch in der Oberliga zu den fünf besten Verteidigern gehört", hält Kissel große Stücke auf den Linksfuß.

Weitere spannende Neuzugänge sind die Offensivkräfte Yannick Schneider und Paul Rottmann. Erstgenannter trug letzte Runde die Kapitänsbinde beim Ligakonkurrenten TSG Weinheim und hat dort in den drei vergangenen Spielzeiten 54 Tore erzielt. Im Idealfall übernimmt er in Zuze die Rolle von Wild in der Offensive zusammen mit Kapitän Dominik Zuleger. Rottmann kommt aus Mühlhausen und erhofft sich beim FC mehr Spielanteile als zuletzt.

Die kommenden Wochen stehen ganz im Zeichen des Kennenlernens und Einspielens für die am zweiten Augustwochenende beginnende Runde. Ein Teambuilding-Event ist auch noch geplant, wie Kissel schmunzelnd erläutert: "Da wird sich unser Spielerrat sicher etwas Spannendes einfallen lassen."