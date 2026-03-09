Große Freude in Regenstauf: Sven Leppien kehrt zurück Der ehemalige Kapitän der Blitzer schließt sich im Sommer wieder seinem Ex-Klub an und unterstützt zugleich in der sportlichen Leitung von Florian Würthele · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Sven Leppien (rechts) trägt bald wieder das Trikot des TB/ASV Regenstauf. – Foto: Redaktion Schwandorf

Schöne Sache für den TB/ASV Regenstauf: Mit Sven Leppien konnte der Bezirksligist einen „verlorenen Sohn“ und ehemaligen Mannschaftskapitän zurück an die Jahnstraße lotsen. Der Mittelfeld-Taktgeber, der am heutigen Montag seinen 33. Geburtstag feiert, beendet am Saisonende bekanntlich seine Spielertrainer-Tätigkeit beim VfB Bach. Jetzt steht fest, dass Leppien im Sommer nach zweijähriger Abstinenz zurück nach Regenstauf wechselt – wo er nicht nur auf dem Feld, sondern auch im Hintergrund seinen Beitrag zum sportlichen Erfolg leisten möchte.

Leppien verrät, dass eine Rückkehr nach Regenstauf „immer wieder ein Thema“ für ihn gewesen sei. Ausschlaggebend für seine Zusage war nicht zuletzt der gute Draht zu Matthias Eglseder, seinem Ex-Coach und jetzigem Sportlichen Leiter des TB/ASV. „Matze hat sich extrem darum bemüht, dass ich zurückkehre. Wir pflegen schon immer ein sehr gutes Verhältnis, weshalb immer Kontakt bestand. Ohne ihn wäre eine Rückkehr nicht denkbar gewesen.“ Überzeugt hat Leppien auch der eingeschlagene Weg des Vereins: „Der künftige Kunstrasen, die vorhandene Mannschaft, der aktuelle sportliche Erfolg oder auch die neue Führung um Michael Aicher – all das hat mich absolut überzeugt.“ Ab Sommer wolle er wieder seinen Teil dazu beitragen, dass die Mannschaft erfolgreich ist – „egal ob in der Bezirksliga oder Landesliga“. Parallel wird Leppien künftig auch in der sportlichen Leitung unterstützen, bei Themen wie Transfers und Spielgespräche mit anpacken. „Wie eine Art Multifunktionskraft werde ich helfen, wenn was gebraucht wird.“



Matthias Eglseder, Sportlicher Leiter der Blitzer, äußert sich wie folgt dazu: „Die Rückkehr von Sven ist natürlich ein absoluter Glücksfall für uns. Er wird uns nicht nur auf dem Platz weiterbringen, sondern auch in der sportlichen Leitung unterstützen und die Zukunft aktiv mitgestalten. Sven hatte zu Recht viele Angebote vorliegen. Umso schöner, dass er sich für uns entschieden hat.“





Sven Leppien wechselte während der Saison 2016/17 nach Regenstauf, avancierte sofort zum Leistungsträger und führte das Team später als Kapitän aufs Feld. In der Spielzeit 2022/23 fungierte er an der Seite von Matthias Eglseder als spielender Co-Trainer. Gemeinsam schaffte man 2017 den Aufstieg von der Kreis- in die Bezirksliga und sechs Jahre später im Mai 2023 den Sprung in die Landesliga. Nach gut sieben Jahren und 167 Punktspieleinsätzen (40 Tore und 52 Assists) im Blitzer-Trikot verabschiedete sich Leppien und schloss sich dem SV Wenzenbach an. In der laufenden Runde zeichnet er als Spielertrainer beim Ligakontrahenten VfB Bach verantwortlich.