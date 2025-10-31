Große Freude beim 1. FC Passau: Die Löwen kommen

Schmankerl für alle Fußballfans in und um Passau: Die Profis des TSV 1860 München kommen am Dienstag, den 18. November im Rahmen ihrer "Regio-Tour" ins Dreiflüssestadion und werden in der altehrwürdigen Spielstätte ab 14 Uhr ein Testspiel gegen den 1. FC Passau absolvieren. Das Besondere daran: Der Eintritt ist für alle frei!

Was hat es mit der sogenannten "Regio-Tour" auf sich? Dazu schreiben die Löwen auf ihrer Homepage: "Live und vor der Haustüre: Der TSV 1860 München und Hauptsponsor die Bayerische bringen im Rahmen der Regio-Tour die Löwen dorthin, wo die Fans zu Hause sind – und das vollkommen kostenlos. Für die gastgebenden Vereine, aber auch für die Fans, die ins Stadion kommen."



Beim FC ist die Freude über die frohe Kunde aus Giesing natürlich groß. Und auch wenn`s für die Sechziger in der laufenden Saison sportlich wieder mal enttäuschend läuft und die Euphorie des Sommers verflogen ist, haben die "Blauen" nach wie vor eine große Strahlkraft. "Eine tolle Geschichte für uns. Wann darf man sich schon mal mit einem Drittligisten messen? Das nehmen wir natürlich sehr gerne mit, auch weil wir in der Liga im gesicherten Mittelfeld in einer relativ komfortablen Lage sind. Die Löwen haben uns auch zugesichert, dass 70 bis 80 Prozent der Spieler aus dem Profikader dabei sein werden", betont Christian Wolf, der Sportliche Leiter der Passauer. Ein klein wenig Wasser im Wein ist die ungewöhnliche und wenig arbeitnehmerfreundliche Anstoßzeit am Dienstagnachmittag um 14 Uhr. "Das hätten wir uns auch ein wenig anders erhofft, auch die Löwen wollten am Abend spielen. Aber leider verfügt das Dreiflüßestadion über keine Flutlichtanlage und auch eine Ausweichmöglichkeit steht in Passau nicht zur Verfügung", erklärt Wolf, der dennoch auf eine gute Kulisse hofft.

Das erste Spiel im Rahmen der "Regio-Tour" fand am 7. Oktober in der Oberpfalz beim FC Amberg statt. Die Sechziger setzten sich an jenem Dienstagabend vor gut 1.500 Zuschauern mit 11:1 beim Bezirskligisten durch.