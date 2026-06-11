Große Feier nach Abstieg: 125 Jahre Viktoria - 12 Abgänge bekannt Die Viktoria steht vor einem großen Umbruch in diesem Sommer von Mathias Willmerdinger · Heute, 21:30 Uhr · 0 Leser

Wollen Aschaffenburg in der Bayernliga wieder in die Spur bringen: Sportvorstand Felix Magath (re.) und Trainer Felix Luz. – Foto: Imago Images

Als vor wenigen Jahren bei der Viktoria aus Aschaffenburg auf das 125-jährige Jubiläum 2026 geschaut wurde, ging der Blick noch in eine andere Richtung. Die abgebrochene Corona-Saison 2019/21 schloss der SVA auf Rang eins der Regionalliga Bayern ab. Es schien klar: In Mainfranken geht was Richtung Profifußball! Doch die Dinge entwickelten sich nicht wie erhofft. Schon im Vorjahr konnte die Viktoria den Abstieg aus der höchsten Amateurliga nur mit ganz viel Mühe und Not auf den letzten Drücker verhindern, als der SC Eltersdorf in der Relegation dramatisch im Elfmeterschießen besiegt wurde. Am Schönbusch hatten sich alle einen Lerneffekt von dem gewaltigen Schuss vor dem Bug erhofft, doch dieses Mal erwischte es die Aschaffenburger: Abstieg in die Bayernliga! Das Gesicht des Vereins wird sich verändern...

Einige wichtige personellen Weichen hat der finanziell alles andere als auf Rosen gebettete Klub bereits getroffen. Coach Felix Luz und seine beiden Assistenten Daniel Soldevilla und Jürgen Bleistein erhalten weiterhin das Vertrauen und sollen den Neuanfang in der Bayernliga in erfolgreiche Bahnen leiten. Wie die Mannschaft um Kapitän und Leitfigur Benjamin Baier dann aussehen wird, die das umsetzen soll, das steht noch in den Sternen. Neuzugänge sollen in den kommenden Tagen und Wochen peu à peu vorgestellt werden. Bekanntgegeben hat der SVA bisher zwölf Abgänge: Nino Cassaniti (FV Illertissen), Arda Nadaroglu (Vatan Spor Aschaffenburg), Othmane El Idrissi (Leihende, zurück zum SV Darmstadt 98), Hendrik Ehmann, Benjamin Franz, Maksym Navrotskyi, Adrian Asani, Lars Kleiner, David Néné, Jesper Pentermann, Maximilian Kohlert und Alexander Leuthard haben den Regionalliga-Absteiger verlassen. Auch im Funktionsteam wird es Veränderungen geben: So hat Melanie Grün-Schmidt, bisher Leiterin Medien und Kommunikation beim SVA, bekanntgeben, dass der Verein nicht mehr mit ihr plant.





Ungeachtet der Umwälzungen nach dem Abstieg gibt`s in Aschaffenburg aber auch etwas zu feiern: Der SV Viktoria wird 125 Jahre alt. Dazu hat der Klub für das kommende Wochenende ein buntes Programm für jung und alt zusammengestellt. Am Samstag geht`s ab 9:30 Uhr vorm Stadion am Schönbusch los. Unter anderem ist auch ein Frühschoppen mit Felix Magath und weiteren Gästen geplant.