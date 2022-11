Große Fair-Play-Geste von Joans Hassdenteufel Lob vom Gegner: Heute nicht mehr alltäglich

Beim Meisterschaftsspiel des TSV Sotzweiler gegen den SV Leitersweiler stand es in der 48. Spielminute noch 1:1-Unentschieden. Sotzweiler startete einen Angriff, doch statt einem Eckball, entschied der Unparteiische auf Abstoß für Leitersweiler. Doch dann trat Jonas Hassdenteufel, der Abwehrspieler des SV Leitersweiler, in den Blickpunkt der Partie. Nachdem der Schiedsrichter auf Abstoß entschieden hatte, hob er spontan den Arm und wies den Mann in Schwarz darauf hin, dass er den Ball noch berührt hatte und es demzufolge einen Eckball geben müsste. Der Schiedsrichter nahm seine Entscheidung zurück und entschied auf Ecke für Sotzweiler. Was zu diesem Zeitpunkt keine wusste - aus diesem Eckball resultierte das 2:1 für den TSV Sotzweiler.