Große Euphorie: TG Straubing vor Landesliga-Premiere Mit dem Gastspiel beim Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg beginnt für die Gäubodenstädter eine neue Zeitrechnung von Thomas Seidl · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser

Mit großem Selbstbewusstsein nimmt der SV Türk Gücü Straubing die Herausforderung Landesliga in Angriff – Foto: Alfred Brumbauer

31 Jahre gibt es den SV Türk Gücü Straubing mittlerweile. Am Samstag beginnt für die Kicker von der Uferstraße ein neues Kapitel, denn erstmals in ihrer Historie dürfen die Kicker um Kapitän Almir Mesanovic in der Landesliga an den Start gehen. Am Samstag (Anstoß: 15 Uhr) gibt der Neuling seine Visitenkarte beim Bayernliga-Absteiger FC Sturm Hauzenberg ab.

"Zum Auftakt ist das gleich eine sehr knackige Aufgabe. Vor zwei Monaten trennten uns noch zwei Klassen von Hauzenberg. Daher fahren wir sicherlich nicht als Favorit in den Bayerischen Wald", sagt TG-Spielertrainer Asllan Shalaj, der am vergangenen Wochenende beim 4:2-Testspielsieg gegen den Lokalmatador FSV VfB Straubing bereits vor der Pause ausgewechselt werden musste. "Mich hat es am Sprunggelenk erwischt. Mein Arzt meinte, dass ich zwei, drei Wochen pausieren sollte. Wenn es irgendwie geht, werde ich aber auflaufen", betont der 29-jährige Standardspezialist.



Trotz einer äußerst erfolgreichen Spielzeit entschieden sich die Verantwortlichen um Sportchef Murat Demür und Manager Onur Örs für einen personellen Umbruch. "Unser Kader ist breiter aufgestellt und jünger geworden. Wir haben richtig gute Jungs bekommen, wenngleich wir vor allem mit unserem Torjäger Ashour Abraham und Abwehrchef Kushtrim Mazreku zwei Schlüsselspieler verloren haben. Der langfristige Ausfall von Arber Zeciri, der wegen einer Knieverletzung 2026 nicht mehr spielen kann, schmerzt uns ebenfalls sehr", informiert Shalaj, der aktuell auch auf seinen Co-Spielertrainer Tobias Richter verzichten muss: "Tobi ist am Ellenbogen operiert worden und wird erst Ende Juli wieder einsteigen können."



















Bedenken, dass seine Equipe in der dritthöchsten Amateurklasse Anlaufschwierigkeiten haben wird, hat der Futsal-Bundesligaspieler nicht: "Die Anforderungen sind in der Landesliga in allen Bereichen höher und wir haben schon noch gut etwas zu tun. Allerdings haben wir in den letzten Wochen schon deutliche Fortschritte gemacht und beispielsweise beim Testspiel in Kastl eine überragende erste Hälfte gespielt, in der wir eine etablierte Landesliga-Mannschaft klar beherrscht haben. Daher bin ich mir sicher, dass wir uns schnell akklimatisieren werden. Hauzenberg wird ein gutes Spiel machen müssen, um uns zu schlagen." Das Saisonziel des Aufsteigers ist selbstbewusst formuliert: "Wir wollen nicht in den Abstiegskampf verwickelt werden und einen gesicherten Mittelfeldplatz belegen. Ein einstelliger Tabellenplatz ist keine Utopie."