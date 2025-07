Große Euphorie bei Mainzer Verbandsligisten vor neuer Saison

Der in der Systematik etwas ausrechenbare VfB soll fortan zwischen Dreier- und Viererkette sowie unterschiedlichen Anlauf- und Aufbau-Varianten switchen. „Die Trainingsbeteiligung war überragend“, schwärmt Jantz, der erneut „so früh wie möglich den Klassenerhalt eintüten“ will. Ein breiterer, ausgeglichenerer Kader sorgt für Druck auf die Startelf, was man im Training merke. Der Drei-Derby-Start bei Basara, Marienborn (Pokal) und gegen Bretzenheim – am hoffentlich zuschauerträchtigen Montag, 11. August – sorgt direkt für vollen Fokus.