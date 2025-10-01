"Große Erleichterung für alle Beteiligten" -Freie Turner siegen wieder

„Leider so gestartet, wie wir es gar nicht wollten“, ärgerte sich FT-Coach Julian Runzer. Erst ging ein Einwurf ins Tor und dann schlug Volkmarode nach einem Missverständnis zum 0:2 zu. "Genau so, wie man es nicht will.“ So lag seine Mannschaft nach 20 Minuten bereits 0:2 zurück.

Volkmarodes Trainer Collin Gerstung sah sein Team zunächst auf dem richtigen Weg: „Wir sind gut reingestartet, wussten, dass es auf Kunstrasen sehr eng wird und dass jede Standardsituation, jeder Einwurf gefährlich werden kann. So sind wir auch nach einem Einwurf sofort in Führung gegangen. Unser Pressing ging ganz gut auf, das hat sich glaube ich auch daran bestätigt, dass Turner bereits nach 30 Minuten gewechselt hat, weil sie nicht so richtig reinkamen ins Spiel.“

Kurz vor der Pause kamen die Gastgeber aber zurück: „Umso besser, dass es dann Flo Reinke geschafft hat, unmittelbar vor der Halbzeit noch auf 1:2 zu stellen. Das hat ein ganz anderes Gefühl gegeben für die Halbzeit und für den Start“, so Runzer.

Nach Wiederanpfiff drehte FT die Partie innerhalb von knapp 20 Minuten. „In der Tat war es dann auch unmittelbar nach wieder eine richtig, richtig starke Phase – bis hin schließlich zum 3:2“, analysierte Runzer.

Gerstung sah sein Team in dieser Phase zu passiv: „Mit Anpfiff der zweiten Halbzeit haben wir ein bisschen den Plan verloren, unser Spiel verloren und abgegeben. Turner hat das aber auch gut gemacht, kam schwungvoll mit viel Druck rein. Wir haben unser Spiel komplett verloren und dadurch zwei Tore bekommen, die man hätte vielleicht auch verhindern können.“

In der Schlussphase drängte Volkmarode auf den Ausgleich. „Wir hatten zwei, drei Abschlüsse, die nochmal geblockt wurden, kurz vor Schluss geht ein Eckball nochmal ganz knapp am Tor vorbei. Mit ein bisschen mehr Spielglück wäre das Ding reingegangen“, haderte Gerstung. Runzer räumte ein: „Wir hatten dann auch einfach ein bisschen Glück, zum Ende, das muss man fairerweise sagen, dass da keiner mehr rein gegangen ist. Am Ende ist es eine große Erleichterung für alle Beteiligten, dass man da mal wieder ein Spiel gewonnen hat.“

Für Volkmarode bleibt die Erkenntnis, dass trotz ordentlicher Leistung keine Punkte heraussprangen. „Sehr unbefriedigend – am Ende wäre ein Unentschieden auf jeden Fall verdient gewesen“, so Gerstung. FT Braunschweig dagegen hofft, auf diesen Erfolg aufbauen zu können.