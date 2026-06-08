"Große Erleichterung" bei Tandern – FCT bleibt in der Kreisklasse

Laufduell von Tanderns Lukas Daumiller (links) mit Vierkirchens Michael Griebler. Hunderte Zuschauer waren gelb gekleidet erschienen, um ihren SCV im Relegationsspiel zu unterstützen. – Foto: Nico Bauer

Der Kreisklassist FC Tandern bleibt in der Liga. Er gewann das Relegationsspiel gegen den A-Klassen-Vize SC Vierkirchen verdient 2:0.

Vierkirchens gelber Anhang zog nach der zweiten verlorenen Relegation ab, die Mannschaft nimmt in der A-Klasse einen neuen Anlauf.

Es war das maximal unspektakuläre Ende eines Spiels, das als Fußballfest begonnen hatte. Fast komplett in Gelb bekleidet reiste der Anhang des SC Vierkirchen nach Tandern, um den Traum vom Aufstieg in die Kreisklasse mitzuleben. Es blieb beim Traum. Der FC Tandern, der sich mit einem Remis am letzten Spieltag der Kreisklasse in die Relegation gezittert hatte, sicherte sich am Samstag mit einem am Ende hochverdienten 2:0 (1:0) den Klassenerhalt.

Das Relegationsspiel vor insgesamt gut 600 Zuschauern war von Beginn an eher Stückwerk auf beiden Seiten. Die erste Chance hatte Vierkirchen, als Nicolas Bieling alleine aufs Tor zulief und an Keeper Quirin Hechtl scheiterte. Fast im Gegenzug hatte Tandern mit einem Freistoß die erste Möglichkeit – und der zweite Ball führte zum Tor. Max Auernhammer kam im Fünfer komplett blank zum Kopfball (17.).

Der Kreisklassist kontrollierte in Führung liegend mit überschaubarem Aufwand die Partie. „Wir haben es nicht geschafft, die Handbremse zu lösen“, sagte später der Vierkirchener Trainer Tim Görlitz. Er schätzte, dass seine Mannschaft vielleicht 50 Prozent des Potenzials auf den Platz gebracht hatte. Lediglich in den letzten Minuten der ersten Hälfte kam Vierkirchen etwas besser ins Spiel.

FCT-Torwart Hechtl entschärft Elfmeter

In der Kabine hob Tanderns Trainer Thomas Nöbel warnend den Zeigefinger: „Die ersten zehn Minuten der zweiten Halbzeit sind entscheidend!“ Sein Team nahm die Botschaft mit auf den Platz, war hellwach und traf mit dem satten Schuss von Andreas Ettinger zum 2:0 (52.). Die hängenden Köpfe der Vierkirchener ließen vermuten, dass das Spiel gelaufen war.

Dennoch gab es noch diesen einen Moment, der dem Spiel eine Wende hätte geben können: In der 69. Minute bekam der A-Klassist aus dem Nichts einen Foulelfmeter, den Fabian Mataj nicht so schlecht trat. Doch Torwart Hechtl lenkte den Ball mit den Fingerspitzen an den Innenpfosten – und nach kurzer Bedenkzeit entschied sich der Ball, nicht über die Linie zu gehen. Kurz darauf stand Nicolas Bieling noch einmal frei vor dem starken Tanderner Keeper, aber das war es dann mit Vierkirchen. Für den Aufstieg reichten diese wenigen Momente nicht aus.

Auf der anderen Seite hatte Tandern mehr Chancen und viel Kontrolle über das Geschehen. „Wir haben in den letzten Wochen sehr hart für den Klassenerhalt gearbeitet“, erklärte Trainer Thomas Nöbel, „jetzt verspüren wir eine große Erleichterung.“

Sein Gegenüber Tim Görlitz dachte schon an das Verbesserungspotenzial in der A-Klasse: „Wir sind meistens die bessere Mannschaft und schaffen es oft nicht, das in Siege umzumünzen.“