Große Enttäuschung in Deinste - Hammahs Trainer besiegelt den Abstieg

Deinster Enttäuschung nach dem besiegelten Abstieg. Foto: Schmietow

Der Deinster SV steht als zweiter Absteiger fest. Das Unentschieden gegen den MTV Hammah war zu wenig, weil der direkte Konkurrent FC Geestland gewonnen hat.

Nach dem sehr umkämpften Spiel sanken die Deinster auf den Rasen. Natürlich hatten sie mitbekommen, dass der FC Geestland gewonnen hat und dadurch mit vier Punkten Vorsprung nicht mehr abzufangen ist. „Wie hatten uns auf dieses Endspiel gefreut“, sagte DSV-Trainer Filippo Callerame nach dem Spiel. Am letzten Spieltag wollten die Deinster im direkten Duell mit Geestland den Klassenerhalt schaffen. Nach dem vorangegangenen 4:1-Sieg gegen Sievern witterten die Deinster ihre Chance. „Wir haben es jetzt in der eigenen Hand“, so Callerame vor einer Woche.

Nun blieb nur konsternierte Ernüchterung. „Wir waren nicht präsent genug. Vielleicht hat der Kopf doch zu viel mitgespielt, wir waren zu verkrampft“, urteilte Callerame. Der MTV Hammah schenkt dem Kreisrivalen nichts Hammah kam mit einem arg gebeutelten Kader. Neben Trainer Pascal Voigt und dem lange verletzten Luca Holst stand auf der Reservebank nur ein etatmäßiger Spieler zur Verfügung. Kurz vor der Pause kassierte dann auch noch Jasper Blohm in dem hitzig geführten Spiel eine umstrittene Rote Karte. In der Phase kochten die Emotionen auf beiden Seiten hoch. Der Pausenpfiff kam zur richtigen Zeit.

„Wir haben aufopferungsvoll gekämpft und haben lange in Unterzahl dagegen gehalten“, lobte Voigt. Es sei schade für Deinste. „Ich habe der Mannschaft aber gesagt, dass wir das hier immer noch sportlich sehen müssen“, so Voigt, letztlich müsse jedes Team es über die gesamte Saison schaffen. „Nach dem 2:1 müssen wir cleverer spielen“, sagte Callerame, der während des Spiels versuchte, Ruhe in das Spiel seiner Mannschaft zu bekommen. Das mögliche 3:1 hätte alles besiegelt, so Callerame. MTV-Trainer ist selbst Spielverderber für Deinste Eine Geschichte des Spiels ist die Einwechslung und Wiederauswechslung von Voigt selbst. Der MTV-Trainer brachte sich nach etwa 25 Minuten in der zweiten Halbzeit selbst. Zehn Minuten später traf er nach einer Freistoßverlängerung selbst zum 2:2. Kurz darauf wechselte er sich selbst wieder aus. „Ich trainiere nur noch ein bisschen bei der Ü32“, begründete Voigt, „und bei mir war dann die Luft raus, die Kraft weg.“ Außerdem habe ihm der lange verletzte Holst signalisiert, dass er auch noch einen Kurzeinsatz haben möchte. „Ich fand das ein bisschen respektlos“, sagte Callerame über die Auswechslung von Voigt nach dessen Tor. „Die Enttäuschung überwiegt jetzt“, so Callerame nach dem feststehenden Abstieg. Der Deinster SV müsse jetzt Abgänge kompensieren und mit einer jungen Mannschaft in der Kreisliga Fuß fassen, blickte Callerame voraus. Das Spiel und der Abstieg müssten aber erst einmal verarbeitet werden. Tore: 0:1 (17.) Blohm, 1:1 (35.) Fuchs Klein, 2:1 (58.) Glodeck, 2:2 (83.) Voigt.

Erleichterung beim TSV Apensen. Mit diesem Sieg sichert der TSV endgültig den Ligaverbleib und kann zum Saisonabschluss ohne Druck zum Landkreis-Duell beim MTV Hammah reisen. Tore: 1:0 (5.) Hellfeier, 2:0 (52.) Thoene, 3:0 (62.) Greifenberg.

D/A III darf mit einer weiteren Bezirksliga-Spielzeit planen. Mit dem 3:0-Erfolg und der Deinste-Niederlage beenden die Kehdinger die Saison auch vor dem letzten Spieltag garantiert am rettenden Ufer. Tore: 0:1 (5.) May, 0:2 (32.) und 0:3 (37.) Hönemann.

Die VSV können ihre Sieglosserie zwar nicht beenden, legen mit dem Remis gegen den Vizemeister aber zumindest einen versöhnlichen Heimspielabschluss hin. Tore: 0:1 (22.) Gonzalez Ramirez, 1:1 (55.) Holst.

A/O dominierte im ersten Durchgang das Geschehen und erarbeitete sich auch zahlreiche Standards, nach denen sie die ersten beiden Treffer erzielten. Nach der Pause war Altenwalde bemüht, doch die Spielvereinigung entschied die Begegnung über zwei Umschaltmomente. „Ich bin total zufrieden“, sagt Trainer Moris Kaiser. „Auch wenn es um nichts mehr ging, haben die Jungs den Matchplan umgesetzt.“ Tore: 1:0 (4.) und 2:0 (25.) beide Reetz, 3:0 (58.) Hamann, 4:0 (68.) Abdel-Hadi.