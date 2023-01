Die Fußballer des BC Attaching feiern ihren Sieg beim FT-Hallenmasters. – Foto: Matthias Spanrad

Große Emotionen, gigantischer Kampfgeist: BC Attaching gewinnt FT-Hallenmasters Hallenfußball

Die Halle war fest in Attachinger Hand: Die Bezirksliga-Fußballer des BCA haben das FT-Hallenmasters gewonnen – dank eines 4:3-Finalsiegs gegen den SE Freising.

Freising – „Klingelingeling – Attaching“. Diesen Spruch kennt im Fußball-Landkreis wohl jeder – und der ertönte am Samstagabend nicht nur einmal in der mit knapp 350 Zuschauern voll besetzten Sporthalle der Luitpoldanlage: Die Kicker des BC Attaching setzten sich beim Freisinger Budenzauber verdientermaßen die Krone auf, nachdem sie sich in das Turnier reingefuchst und die entscheidenden Partien mit unbändigem Engagement und einer Riesen-Willensleistung für sich entschieden hatten.

Mit dem FT als Medienpartner und Sponsoren aus der Region richtet der SE Freising rund um das Dreikönigs-Wochenende zum 18.Mal das Freisinger Hallenmasters aus. – Foto: ft

Unerschrocken und mit vollem Einsatz gingen die Attachinger ins Endspiel gegen den Landesligisten und Stadtrivalen SE Freising – und das zahlte sich aus: Schon nach nicht einmal einer Minute lag der Bezirksligist durch einen Treffer von Franz Gamperl mit 1:0 vorne. Doch der SEF schlug zurück, Staas Mitko egalisierte fast postwendend nach einem feinen Pass von Felix Fischer. Im Anschluss ließen es die Lerchenfelder aber wohl zu locker angehen: Erst traf Muhamed Hajric zur erneuten BCA-Führung, ehe Lukas Hübner und Didier Nguelefack nach Freisinger Fehlern mit einem Doppelschlag in der elften Minute für die vermeintliche Vorentscheidung sorgten. Doch der SEF gab nicht auf und hätte die Partie beinahe noch gedreht: Staas Mitko verkürzte im Nachsetzen auf 2:4 (13.), bevor Luka Brudtloff noch das 3:4 gelang (14.). Allein, die Zeit reichte nicht mehr für den Ausgleich – und so hieß der Hallenmasters-Sieger BC Attaching. Das Bezirksliga-Team hatte dem Landesligisten ein Schnippchen geschlagen. BC Attaching nimmt immer mehr Fahrt auf Grund zur Freude hatte hinterher vor allem BCA-Coach Stephan Fürst: Der hatte das Turnier vor einigen Jahren als Spieler gewonnen – und nun als Trainer. „Kämpferisch hat das meine Mannschaft super gemacht, am Ende haben wir wohl verdient gewonnen.“ Wobei es am Anfang gar nicht danach aussah, als würde der BCA überhaupt in die Endrunde des Masters einziehen: Gegen den SEF setzte es im ersten Spiel eine 0:1-Niederlage, erst ein deutliches 4:1 gegen Vötting brachte Attaching dank des gewonnenen direkten Vergleichs Platz zwei in der Vorrunden-Gruppe A. „Zu Beginn habe ich noch gehofft, dass wir ja nicht Letzter werden“, blickte Fürst zurück.

Spielszene mit Staas Mitko rechts vom SE Freising. – Foto: Matthias Spanrad