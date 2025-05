Große Ehre für über 40 treue Seelen des 1.FC Stern

Große Ehre für treue Seelen – 1. FC Stern Mögglingen feiert über 40 langjährige Mitglieder



Es war ein Abend voller Dankbarkeit, Anerkennung und gelebter Vereinsgeschichte: Am vergangenen Freitagabend ehrte der 1. FC Stern Mögglingen in seinem voll besetzten Vereinsheim mehr als 40 seiner treuesten Mitglieder. Die Veranstaltung würdigte jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement, das den Verein seit Generationen trägt – auf dem Platz, an der Seitenlinie und hinter den Kulissen.



Unter großem Applaus übernahmen Vorstandssprecher Heiko Hegele und Konrad Schurr die feierliche Übergabe der Urkunden und Ehrennadeln. „Ohne euch wäre unser Verein nicht das, was er heute ist – lebendig, familiär und fest in der Gemeinde verankert“, betonte Hegele in seiner Ansprache.



Die Ehrungen galten dabei ausschließlich der Dauer der Vereinszugehörigkeit – und zeugten von außergewöhnlicher Vereinstreue. Herausragend war die Ehrung für Franz Schlosser, der bereits seit beeindruckenden 80 Jahren dem Verein die Treue hält. „Eine solche Zahl spricht für sich – und für ein ganzes Leben im Dienste des Vereins“, so Schurr sichtlich bewegt.



Ob als Platzwart, Jugendtrainer, Kuchenbäckerin am Spieltag oder Organisator im Hintergrund – der Abend zeigte einmal mehr, wie vielfältig das Ehrenamt beim 1. FC Stern Mögglingen gelebt wird. Auch wenn das Gruppenfoto vor allem die männlichen Jubilare zeigte, wurde betont, wie viele engagierte Frauen einen zentralen Beitrag zum Vereinsleben leisten – sowohl am Freitagabend als auch das ganze Jahr über.



Der Ehrungsabend war ein Spiegelbild des Vereins: Persönlich, bodenständig, generationsübergreifend. Bis auf den letzten Platz war das Vereinsheim gefüllt, es wurde gelacht, erinnert und gefeiert – ein würdiger Rahmen für Menschen, die seit Jahrzehnten Herz und Zeit für ihren Verein investieren.