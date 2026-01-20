Marcel Thallinger ist einer der 17 Teilnehmer am DFB Pro Lizenz-Lehrgang – Foto: Michael Buchholz

Große Ehre für Thallinger: Rottaler beim DFB Pro Lizenz-Lehrgang dabei Der ehemalige Erfolgstrainer des SSV Eggenfelden gehört zum elitären Kreis, der 2026 die höchstmögliche Trainerausbildung absolvieren darf

Marcel Thallinger steht mittlerweile in Diensten des österreichischen Erstligisten SV Oberbank Ried, bei dem er für die "Jungen Wikinger" verantwortlich ist, die in der dritten Liga um Punkte und Tore kämpfen. Seine ersten Sporen verdiente sich der ehemalige Landesliga-Fußballer des SV Hebertsfelden als Coach des SSV Eggenfelden, den er von der Kreis- in die Landesliga führte.



Nach einem eineinhalbjährigen Trainer-Engagement beim Regionalligisten TSV Buchbach, bei dem der Rottaler mit Andreas Bichlmaier eine Doppelspitze bildete, zog es Thallinger nach Ried. Bei den Oberösterreichern war der Niederbayer bereits interimsweise sportliche Leiter der Nachwuchsakademie und für die U18 verantwortlich. Nun gehört er zu den 17 Teilnehmern, die am DFB-Campus in Frankfurt an der 72. Auflage des DFB Pro Lizenz-Lehrgang - früher besser als Fußball-Lehrer-Ausbildung bekannt - teilnehmen dürfen.

Bekanntester Name ist Daniel Bauer, der vor Kurzem zum Chefanweiser des Bundesligisten VfL Wolfsburg befördert wurde. Neben den Unterrichtseinheiten am DFB-Campus müssen die Bewerber auch nationale und internationale Hospitationen absolvieren. Vereinspraktika gehören ebenso zur Ausbildung der höchsten Trainerlizenzstufe wie die Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeit und dem Wirken als Trainer.











Markus Nadler, Abteilungsleiter Trainer/-innen Entwicklung, sagt: "Im Laufe des Ausbildungsjahres legen wir großen Wert auf das individualisierte Arbeiten und Begleiten unserer Teilnehmer/-innen. Ein besonderes Highlight wird sicherlich wieder unser Auslandsmodul sein, das wertvolle Einblicke in internationale Trainingsphilosophien und -praktiken ermöglicht. Darüber hinaus bieten die Module bei unseren Profivereinen die Möglichkeit, direkt in vertrauensvoller Atmosphäre mit erfahrenen Trainer/-innen und Sportvorständen in den Austausch zu treten und von ihrer Expertise zu profitieren. Gemeinsam setzen wir einen weiteren Impuls zur Entwicklung der Zukunft des deutschen Fußballs."