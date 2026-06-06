Große Ehre für Ex-Torjäger Robert Wiens Auf der Jahreshauptversammlung des SV Vynen-Marienbaum steht Robert Wiens im Mittelpunkt. Der Vorsitzende Alexander Breloh hat einen neuen Stellvertreter. Nach siebenjähriger Pause richtet der SV Vyma im Juli die Stadtmeisterschaft aus. von René Putjus · Heute, 21:00 Uhr · 0 Leser

Wines (rechts) wird zum Ehrenmitglied – Foto: SV Vynen-Marienbaum

Er gehörte zur goldenen Generation des SV Vynen-Marienbaum. Torjäger Robert Wiens war Teil der Mannschaft, die in der Bezirksliga um Punkte spielte. 2008 ging‘s abwärts, mittlerweile tritt der Dorfklub nur noch in der C-Liga vor den Fußball. Wiens ist dem SV Vyma treu geblieben. Er wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung für seine 50-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Zudem machte ihn der Vorstand um Alexander Breloh zum Ehrenmitglied.

Maarten Peters jetzt 2. Vorsitzender In seiner Laudatio erinnerte Breloh nicht nur an die sportlichen Verdienste von Wiens, der im März nach 22 Jahren das Amt des Kassierers in der Abteilung an Marc te Boekhorst abgab. Neben Wiens wurde auch Christoph van Holdt für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 25 Jahren dabei: Dominik Rösen, Georg Rösen, Hartmut Bertram, Axel Roghmanns sowie Heinz Köster.

Köster trat bei den Vorstandswahlen nicht mehr an. Brelohs Stellvertreter ist jetzt Maarten Peters aus der ersten Mannschaft, Geschäftsführerin weiterhin Vera Rüsing. Vyma will Stadtmeisterschaft wieder zum Leben erwecken Auf dem Mitgliedertreffen wurde auch darüber gesprochen, dass der SV Vyma die Stadtmeisterschaft in Xanten wiederbeleben möchte. Die Titelkämpfe wurden letztmals 2019 in Wardt ausgespielt. Der Pokal ging damals an den TuS Xanten. „Unser Fußball-Obmann Nils Bremer ist der Initiator des Turniers“, sagte Breloh auf Nachfrage.