Große Ehre für die Weidaer Fußballer Das Jahresende naht und der FC Thüringen Weida kann sehr stolz sein, wenn er 2022 Revue passieren lässt. So feierte der Verein aus dem Thüringer Vogtland viele Erfolge und sorgte damit immer wieder für Aufsehen.

Den größten Triumph schafften die Männer mit dem Gewinn der Thüringenmeisterschaft. Ein Titel für die Vereinsgeschichte und etwas ganz Besonderes für den Ort. Deshalb versammelten sich am Donnerstagabend die Herren, der Vorstand und ausgewählte Ehrengäste im Balkensaal der Osterburg. Dort durften sich alle Teilnehmer ins Goldene Buch der Stadt Weida eintragen.

Der Fußballclub aus Ostthüringen ist zu einem Vorzeigeverein unseres Bundeslandes geworden. Denn neben den Männern läuft es auch in anderen Bereich sehr gut. Zudem stimmt die Kreativität neben dem Platz, um ein schönes Vereinsleben zu schaffen.

Neben den Männern gewannen auch die Alten Herren die Thüringenmeisterschaft. Damit qualifizierte sich die älteste Altersklasse im Verein für die deutschen Meisterschaften, welche vom 8.6. - 11.6.2023 im Landkreis Hochschwarzwald-Breisgau stattfinden. Des Weiteren geht die Entwicklung der Frauenmannschaft rapide bergauf. So überwintern die Weidaerinnen punktgleich mit dem Tabellenführer Meiningen auf Platz 2. Mit dem Testspiel gegen den FC Schalke 04 hatte die Damenmannschaft einen weiteren Höhepunkt in diesem Jahr. Dazu kommen hohe Anmeldezahlen im Nachwuchsbereich, die den FC Thüringen Weida nachhaltig aufstellen. Eine bemerkenswerte Entwicklung, die beim FCTW zu sehen ist.

Dies machte auch noch einmal der Bürgermeister Heinz Hopfe deutlich, welcher die Zeremonie am gestrigen Abend eröffnete: ,,Ihr habt hohe Verdienste für die Stadt geleistet und die Eintragung ist eine Auszeichnung für euren Einsatz‘‘. Das Stadtoberhaupt würdigte in seiner Amtszeit zum ersten Mal einen Sportverein oder Sportler. Anschließend setze der Präsident Nick Schubert die Ausführungen fort: ,,Wir dürfen uns 2022 Thüringenmeister nennen. Ein Erfolg, warum wir heute hier sitzen und der keineswegs selbstverständlich ist. Mit knapp 8000 Einwohnern gehört Weida zu den Kleinstädten Thüringens. Ortschaften, wie beispielsweise Gera, Weimar, Gotha oder Eisenach besitzen eine bessere Wirtschaft und haben dadurch größeres Potential. Nur durch eine geschlossene und engagierte Leistung in allen Bereichen konnten wir solch einen Erfolg feiern. Dafür möchte ich Danke sagen‘‘.