Große Ehre: Franziska Kett in EM-Elf des Turniers gewählt

Zum großen Wurf hat es für die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der am Sonntag zu Ende gegangenen Europameisterschaft in der Schweiz leider nicht gereicht. Im Halbfinale war in der Verlängerung gegen die Spanierinnen Schluss. Groß war danach die Enttäuschung freilich auch bei der Edenstettnerin (Lkr. Deggendorf) Franziska Kett . Mit ein paar Tagen Abstand darf die 20-Jährige vom FC Bayern München aber mächtig stolz auf ihr erstes großes internationales Turnier zurückblicken.

Und nun darf sich Kett auch noch über eine besondere Auszeichnung freuen. Die junge Niederbayerin ist in den elitären Kreis der EM-Elf des Turniers gewählt worden. Diese Ehre ist aus dem deutschen Team neben Franziska Kett nur Jule Brand zuteil geworden. Nach welchen Kriterien ausgefiltert wurde? "Bei unserer Auswahl haben wir darauf geachtet, nicht nur Spielerinnen einzubeziehen, die das Turnier mit ihren technischen Fähigkeiten und ihrer Teamarbeit geprägt haben, sondern auch Spielerinnen, die bei den wichtigsten Spielen einen enormen Einfluss hatten", erläuterten die "Technischen Beobachter" der UEFA das Zustandekommen der Elf des Turniers in einer Pressemitteilung.



Damit schreibt Franziska Kett weiter an ihrem persönlichen Fußballmärchen. Bis April hatte sie wegen einer langen Verletzungspause eigentlich niemand auf dem Zettel, dann wurde sie für die meisten Experten überraschend von Nationaltrainer Christian Wück in den Kreis der besten deutschen Kickerinnen berufen. Dass Wück sie nun zur EM mitgenommen hatte, war wahrlich auch nicht selbstverständlich. Aber Kett zahlte das Vertrauen voll zurück. Vor der EM wurde sie mit den Frauen des FC Bayern, wie die Männer auch, deutscher Meister. Ganz nebenbei hat sie übrigens im Frühsommer auch noch ihr Abitur abgelegt. Was für ein Jahr bislang für Franzi Kett!

So sieht die EM-Elf der Frauen aus: