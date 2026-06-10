Große Ehre beim SV Vyma für Ex-Torjäger Robert Wiens Auf der Jahreshauptversammlung steht auch der ehemalige Bezirksliga-Fußballer im Mittelpunkt. In Vynen steigt Ende Juli die Stadtmeisterschaft. von René Putjus · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser

Robert Wiens wurde geehrt. – Foto: Matthias Otto

Er gehörte zur goldenen Generation des SV Vynen-Marienbaum. Torjäger Robert Wiens war Teil der Mannschaft, die in der Bezirksliga um Punkte spielte. 2008 ging‘s abwärts, mittlerweile tritt der Dorfklub nur noch in der C-Liga vor den Fußball. Wiens ist dem SV Vyma treu geblieben. Er wurde jetzt bei der Jahreshauptversammlung für seine 50-jährige Vereinstreue ausgezeichnet. Zudem machte ihn der Vorstand um Alexander Breloh zum Ehrenmitglied.

Nicht nur sportliche Verdienste In seiner Laudatio erinnerte Breloh nicht nur an die sportlichen Verdienste von Wiens, der im März nach 22 Jahren das Amt des Kassierers in der Fußball-Abteilung an Marc te Boekhorst abgab. Neben Wiens wurde auch Christoph van Holdt für seine 50-jährige Mitgliedschaft geehrt. Seit 25 Jahren dabei: Dominik Rösen, Georg Rösen, Hartmut Bertram, Axel Roghmanns sowie Heinz Köster.

Köster trat bei den Vorstandswahlen nicht mehr an. Brelohs Stellvertreter ist jetzt Maarten Peters aus der ersten Fußball-Mannschaft, Geschäftsführerin weiterhin Vera Rüsing. Comeback der Xantener Stadtmeisterschaft Auf dem Mitgliedertreffen wurde auch darüber gesprochen, dass der SV Vyma in diesem Sommer die Stadtmeisterschaft in Xanten wiederbeleben möchte. Die Titelkämpfe wurden letztmals 2019 in Wardt ausgespielt. Der Pokal ging damals an den TuS Xanten . „Unser Fußball-Obmann Nils Bremer ist der Initiator des Turniers“, sagte Breloh auf Nachfrage.