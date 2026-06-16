Große Ehre: BC 09 Oberbruch wird Schauplatz der FVM-Pokalfinals

– Foto: Nick Förster

Große Vorfreude beim BC 09 Oberbruch: Der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) hat dem Klub den Zuschlag für die Austragung der diesjährigen ARAG-Pokalfinals der D-, C- und B-Junioren erteilt, die am kommenden Samstag, den 20. Juni 2026, im Carl-Diem-Stadion über die Bühne gehen werden.

Kaniecki: "Bestätigung für die Arbeit vieler engagierter Menschen"

Für den BC 09 Oberbruch bedeutet die Vergabe nach den erfolgreich absolvierten Kreispokalspielen den nächsten großen Meilenstein. Die Entscheidung des Verbandes spiegelt das große Vertrauen in die kontinuierliche Entwicklung und die Organisation des Vereins über die Kreisgrenzen hinaus wider. „Wir sind sehr stolz über diese Entscheidung. Sie ist eine Bestätigung für die Arbeit vieler engagierter Menschen in unserem Verein. Gemeinsam wollen wir den Teams, Gästen und Fans einen unvergesslichen Finaltag bieten“, so der 1. Vorsitzende Andreas Kaniecki. Für den BC ist dieses Event gleichermaßen Moment des Stolzes wie auch Ansporn, den eingeschlagenen Weg konsequent weiterzugehen. Dank des unermüdlichen Einsatzes der vielen ehrenamtlichen Helfer ist der Verein bestens gerüstet, um den Mannschaften und den zahlreichen erwarteten Fans eine erstklassige Kulisse zu bieten.

Drei hochklassige Endspiele im Überblick

Am Finalsamstag dürfen sich die Zuschauer auf packende Duelle, große Emotionen und die besten Nachwuchsmannschaften der Region freuen. Der Spielplan verspricht viel: Den Auftakt machen die D-Junioren, bei dem die Kölner Fortuna im Duell auf den starken Nachwuchs aus Leverkusen-Bergfried trifft. Anstoß ist um 11:30 Uhr. Zur Mittagszeit schlägt erneut die Stunde von Fortuna Köln. Diesmal geht es bei den C-Junioren gegen die ambitionierte JSG Erft 01 aus Euskirchen um die begehrte Trophäe. Dort ist um 13:30 Uhr Anstoß. Den krönenden Abschluss des Finaltags bildet das Match der B-Jugend. Hier fordert der Nachwuchs des FC Hennef 05 die Bundesliga-Nachwuchsschmiede des 1. FC Köln heraus. Das letzte Spiel wird um 16:15 Uhr angepfiffen.