"Große Dominanz": Haching fegt Jetzendorf aus dem Pokal

In der zweiten Runde des Bayerischen Toto-Pokals hat die SpVgg Unterhaching am Dienstagabend beim Landesligisten TSV Jetzendorf einen überzeugenden 7:0-Erfolg gefeiert und ist damit souverän in die nächste Runde eingezogen.

Cheftrainer Sven Bender hatte seine Startformation im Vergleich zum vorherigen Heimsieg gegen Ansbach auf vier Positionen verändert. Für Skarlatidis, Pfluger, Pfeiffer und Aigboje begannen Leuthard, Krattenmacher, Hannemann und Böhnke.

Von Beginn an übernahm Unterhaching die Kontrolle und setzte erste offensive Akzente. Alexander Leuthard verbuchte früh zwei gute Abschlüsse, die jedoch vom Jetzendorfer Keeper Manhart pariert wurden.

In der zwölften Minute erzielte Negele nach Vorarbeit von Leuthard das 1:0. Acht Minuten später erhöhte Krattenmacher mit einem präzisen Schuss aus 18 Metern auf 2:0. Kurz vor dem Halbzeitpfiff traf Negele erneut, dieses Mal nach einem Diagonalball von Krattenmacher, per Volley zum 3:0.

Landesligist ohne echte Chance

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Unterhaching spielbestimmend. In der 51. Minute verwandelte Hannemann eine einstudierte Eckballvariante zum 4:0. Nur drei Minuten später nutzte erneut Hannemann einen Abpraller zum 5:0. In der 64. Minute komplettierte der 19-Jährige mit seinem dritten Treffer einen lupenreinen Hattrick und stellte auf 6:0. Den Schlusspunkt setzte Simon Skarlatidis, dessen abgefälschter Freistoß unhaltbar im Tor der Gastgeber einschlug.

„Es war für uns wichtig, von Anfang an eine gewisse Schärfe zu haben und das Tempo permanent hochzuhalten. Die Jungs haben das sehr gut umgesetzt und sind über die gesamte Spieldauer mit einer großen Dominanz aufgetreten. Deshalb ziehen wir auch absolut verdient in die nächste Runde des Toto-Pokals ein“, sagte Hachings Cheftrainer Sven Bender nach dem überlegenen Sieg seiner Mannschaft.