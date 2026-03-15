Große Diskussionen um Basara-Sieg in Bretzenheim

Das 0:1 sorgte für Empörung auf der Bretzenheimer Bank. – Foto: Michael Wolff

Der Matchplan, so gewagt er war, schien aufzugehen. Doch dann leitete ein viel diskutierter, indirekter Freistoß das 0:2 (0:0) der TSG Bretzenheim gegen den FC Basara Mainz ein. Die 46er rutschen damit in die Verbandsliga-Abstiegszone, die „Diamanten“ bleiben an den Aufstiegsrängen dran.

Eine Stunde die Null halten und dann gegen mehr und mehr öffnende Gäste per Konter zum Zug kommen, war der Ansatz der TSG. Das schien zu klappen, weil Makoto Saeki (7., 45.) und Gianni Auletta (28., 40.) ihre Chancen nicht nutzten, die Bretzenheimer sich sonst in jeden Abschluss warfen und die lange dominanten und selbstsicheren Gäste zusehends ins Grübeln brachten. Mehr als eine Ecke (54.) und ein Distanzschuss (61.) sprangen aber auch nicht raus.

Dann liegt Brian Balik am Boden, Basara spielt weiter, die Abseitsfahne geht hoch. Aufregung, Verwirrung. TSG-Torwart Bastian Rosinus kickt den Ball vorsichtig an der Fünfer-Kante zu Florian Maaß, damit dieser ausführt. Auletta läuft hin, Rosinus geht sicherheitshalber auch zum Ball – Doppelkontakt und indirekter Freistoß. „Regeltechnisch korrekt“, sagt TSG-Cotrainer Finn Stärz, „aber so tippt doch niemand einen Freistoß an.“