Große Chancen für FC und VfB Badischer Pokal +++ Eppingen muss wieder an den nordöstlichen Zipfel des Verbandsgebiets +++ Zuzenhausen bei Türkspor Eppingen haushoher Favorit von red. · Heute, 08:00 Uhr · 0 Leser

Dejan Tomic (weiß) und der VfB sind am Freitagabend in Tauberbischofsheim gefordert. – Foto: Siegfried Lörz

Drei Sinsheimer Fußballklubs stehen in der dritten Runde des Badischen Pokals. Das ist kein schlechter Wert und da mit dem Kreisligisten Türkspor Eppingen und dem Verbandsligisten FC Zuzenhausen zwei davon sogar direkt aufeinandertreffen, ist ein Achtelfinalteilnehmer schon jetzt fix. Nummer zwei könnte der VfB Eppingen werden, der eine weite Anfahrt zum TSV Tauberbischofsheim vor sich hat.

Jene Fahrt nehmen die Fachwerkstädter bereits am Freitagnachmittag auf sich (Anpfiff, 19.30 Uhr). "Tauberbischofsheim hat angefragt, ob wir vorverlegen möchten und dem haben wir zugestimmt", sagt David Pfeiffer. Der VfB-Trainer will den Achtelfinaleinzug also frühzeitig klarmachen und dann ein freies Wochenende in Aussicht haben. Er ist aber erfahren genug, um zu wissen, dass solche Auswärtsspiele immer extrem knifflig sind. Nichtsdestotrotz hält er fest: "Wir müssen nicht drumherum reden, dass wir als Favorit dorthin fahren und wir werden alles daransetzen, eine Runde weiterzukommen." Die Grundlagen dafür sowie für den in zwei Wochen folgenden Saisonstart mit dem Derby in Zuzenhausen sind gelegt. Das Trainingslager vor Wochenfrist in Gerchsheim diente dem taktischen Feinschliff und dem Teambuilding gleichermaßen. Rein terminlich gesehen wäre das Gastspiel in Tauberbischofsheim eine Woche früher daher passender gewesen, da Gerchsheim gerade einmal 15 Kilometer entfernt liegt.

Das Zweitrundenduell war dennoch ein wichtiger Erfolg für die Eppinger. "Wir haben aus meiner Sicht über große Teile das Spiel und den Gegner dominiert sowie viel wie auch guten Ballbesitz gehabt", blickt Pfeiffer ein letztes Mal zufrieden auf das 2:0 gegen den Ligakonkurrenten DJK/FC Ziegelhausen-Peterstal zurück, fand dabei aber, wie es sich für einen engagierten Trainer gehört, auch Verbesserungspotenzial, "bei zwei, drei Ballverlusten standen wir ein bisschen zu offen, dann hat uns aber unser Keeper gerettet." Nun zählt wenig überraschend nur Tauberbischofsheim, auch deshalb verbietet es sich laut Pfeiffer schon jetzt Richtung Achtelfinale zu schielen. Die RNZ hat es dennoch getan und entdeckt, dass mit dem Sieger der Partie SpVgg Neckarsteinach gegen SV Osterburken ein durchaus schlagbarer Kontrahent warten würde. Der Viertelfinaleinzug ist folglich zum Greifen nah für den VfB und dann würde neu ausgelost werden.