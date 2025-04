Große Chance in Göppingen

Im Vorbeigehen gibt es keinen Klassenerhalt in der Fußball-Regionalliga. "Ich gehe davon aus, dass wir noch zwei Siege benötigen", sagt Matthias Born vor dem 30. und somit fünftletzten Spieltag seines FC-Astoria Walldorf beim 1. Göppinger SV. Anpfiff ist am Samstag um 14 Uhr.

In die Abstiegsrechnung sind direkt die Drittligisten SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim und der VfB Stuttgart II miteinbezogen. Da mit hoher Wahrscheinlichkeit zwei dieser Klubs in die Regionalliga absteigen werden, müssen aus selbiger zwangsläufig fünf Mannschaften in die Oberliga runter. Für den FCA besteht in Göppingen eine große Chance darauf, sich um bis zu sechs Punkte von den Abstiegsrängen abzusetzen. "Das ist eine über Jahre zusammengewachsene Truppe, die sich mit Leuten wie Kevin Dicklhuber von den Stuttgarter Kickers punktuell verstärkt hat", erwähnt Born einen prominenten Wintertransfer des kommenden Gegners.

Bei seiner eigenen Mannschaft gibt es zwei Wackelkandidaten für Samstag. Theodoros Politakis musste zuletzt in Freiburg mit körperlichen Beschwerden ausgewechselt werden und Jannis Boziaris hat am Montag im Training einen schmerzhaften Schlag auf den Mittelfuß bekommen. Yannick Thermann fehlt gelb-rot-gesperrt.