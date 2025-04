Große Chance für Walhalla – BSC muss nach Harting

Der fünftletzte Spieltag in der Kreisliga 1 wird mit zwei Samstagspartien eröffnet. Hier will der Rangzweite Freier TuS gegen den TSV Wörth vorlegen, dort könnte die SG Walhalla mit einem Heimsieg im Stadtduell gegen Türk Genclik einen gewaltigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Am Sonntag muss Klassenprimus BSC Regensburg nach Harting, während Verfolger SV Burgweinting das schwere Lokalduell beim formstarken FC Oberhinkofen zu bewältigen hat.