Der TSV Waldkirchen kann sich in der Spitzengruppe festsetzen – Foto: Bernhard Enzesberger

Große Chance für Waldkirchen - "Deandorf" will im Derby überraschen Mit einem Heimdreier in der Bezirksliga-Nachholpartie kann die Halfar-Truppe den zweiten Platz erobern

Vor eineinhalb Wochen konnte das Bezirksliga-Match zwischen dem TSV Waldkirchen und dem TSV-DJK Oberdiendorf wegen heftiger Regenfälle und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit des Rasens nicht angepfiffen werden. Heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) sollte der Austragung des Derbys nichts im Weg stehen. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende mit Siegen Eigenwerbung betreiben.

Die Rot-Weißen kommen nach einem holprigen Start immer besser in Schwung, sind seit inzwischen fünf Partien ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 13 von 15 möglichen Punkten. Mit einem Heimdreier würden Neuwirth, Schätzl & Co. mit dem Tabellenzweiten FC Künzing gleichziehen und könnten bei einem Erfolg mit mindestens zwei Treffern Unterschied sogar an den "Römern" vorbeiziehen. "Oberdiendorf ist offensiv immer gefährlich. Hinten müssen wir also wieder kompakt stehen und dürfen nichts zulassen. Vorne müssen wir schauen, dass wir unsere Aktionen ein bisschen besser zu Ende spielen. Das Spiel wird aber vermutlich weitestgehend über Zweikämpfe entschieden werden", vermutet Waldkirchens junger Coach Sven Halfar, der lediglich auf Matthias Pauli verzichten muss. Ob der zuletzt grippekrank fehlende Tim Hilgart eine Option sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig.





Heute, 19:00 Uhr TSV Waldkirchen Waldkirchen TSV-DJK Oberdiendorf O'diendorf 19:00 live PUSH



