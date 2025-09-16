Große Chance für Waldkirchen - "Deandorf" will im Derby überraschen

Vor eineinhalb Wochen konnte das Bezirksliga-Match zwischen dem TSV Waldkirchen und dem TSV-DJK Oberdiendorf wegen heftiger Regenfälle und der daraus resultierenden Unbespielbarkeit des Rasens nicht angepfiffen werden. Heute Abend (Anstoß: 19 Uhr) sollte der Austragung des Derbys nichts im Weg stehen. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende mit Siegen Eigenwerbung betreiben.
Die Rot-Weißen kommen nach einem holprigen Start immer besser in Schwung, sind seit inzwischen fünf Partien ungeschlagen und holten in diesem Zeitraum 13 von 15 möglichen Punkten. Mit einem Heimdreier würden Neuwirth, Schätzl & Co. mit dem Tabellenzweiten FC Künzing gleichziehen und könnten bei einem Erfolg mit mindestens zwei Treffern Unterschied sogar an den "Römern" vorbeiziehen. "Oberdiendorf ist offensiv immer gefährlich. Hinten müssen wir also wieder kompakt stehen und dürfen nichts zulassen. Vorne müssen wir schauen, dass wir unsere Aktionen ein bisschen besser zu Ende spielen. Das Spiel wird aber vermutlich weitestgehend über Zweikämpfe entschieden werden", vermutet Waldkirchens junger Coach Sven Halfar, der lediglich auf Matthias Pauli verzichten muss. Ob der zuletzt grippekrank fehlende Tim Hilgart eine Option sein wird, entscheidet sich erst kurzfristig.
Die Gäste konnten ihren Negativlauf mit einem eminent wichtigen 1:0-Sieg im Nachbarduell gegen den SV Hutthurm beenden. Zuvor hatten Eder, Loistl und Kameraden fünfmal am Stück nicht gewonnen. Die Blau-Weißen stehen damit wieder über dem ominösen Strich und können den Trip ins lediglich 16 Kilometer entfernte Waldkirchen etwas entspannter in Angriff nehmen. "Nach dem hochverdienten Erfolg gegen Hutthurm wollen wir im Nachholspiel in Waldkirchen die nächsten Punkte einfahren. Dies wird ein sehr schweres Unterfangen, da sich die Halfar-Truppe in den letzten Wochen extrem gut entwickelt hat und sehr stabil spielt. Defensiv stehen sie sehr gut und offensiv haben sie viele Spieler, die mit ihrer Qualität Spiele entscheiden können. Wir müssen im ganzen Verbund eng verteidigen und die sich bietenden Umschaltmomente nutzen. Diesbezüglich ist es auch wichtig, den letzten Ball anzubringen und die Chancenverwertung zu verbessern", fordert Oberdiendorfs Spielertrainer Sebastian List, hinter dessen Einsatz ein dickes Fragezeichen steht. Auf der Kippe steht auch das Mitwirken von Simon Stemplinger. Paul Kinateder muss definitiv passen.