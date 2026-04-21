Große Chance für Teisbach - Vornbach reist mit Rumpftruppe nach Lam

Der FC Teisbach will den Sprung in die Relegation schaffen – Foto: Alfred Brumbauer

Am Mittwochabend stehen in der Landesliga Mitte zwei Nachholpartien auf dem Programm. Der FC Teisbach konnte seine Negativserie am Sonntag mit einem verdienten 3:1-Heimsieg gegen den 1. FC Bad Kötzting beenden und hat nun die Möglichkeit, gegen den SV Etzenricht nachzulegen. Die Nord-Oberpfälzer kämpfen ebenfalls gegen den Abstieg und müssen ihre dritte Englische Woche am Stück bestreiten. Für die SpVgg Lam ist der Zug nach ganz vorne nach der etwas unglücklichen Auswärtsniederlage in Seebach zwar vermutlich abgefahren, dennoch möchten die "Osserbuam" ihren aktuellen dritten Rang bis zum Schluss verteidigen, was gleichbedeutend mit dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte wäre. Gegen die DJK Vornbach laufen Müller, Gschwendtner & Co. als haushoher Favorit auf, da der tüchtige Neuling die weite Auswärtsfahrt stark ersatzgeschwächt in Angriff nehmen muss.

Morgen, 18:15 Uhr FC Teisbach Teisbach SV Etzenricht Etzenricht 18:15 live PUSH





Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Gegen Etzenricht wollen wir an die gegen Bad Kötzting gezeigte Leistung anknüpfen. Die Partie ist für beide Teams richtungsweisend. Wir erwarten eine entsprechend enge Partie, in der Kleinigkeiten entscheiden werden."





Personalien: Die Hausherren haben personell derzeit die Qual der Wahl. Vor allem im Offensivbereich gibt es viele Optionen.







Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Das wird ein ganz schwieriges Spiel für uns - auch weil wir unter der Woche diese weite Reise antreten müssen. Wir müssen komplett anders auftreten als am letzten Samstag gegen Tegernheim."



Personalien: Schwer wiegt der Ausfall von Mittelstürmer Johannes Janker, der schon gegen Tegernheim kurzfristig wegen eines operativen Eingriffs ersetzt werden musste und vorerst bis auf Weiteres fehlen wird.









Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Die verdiente Niederlage im Hinspiel hat uns gezeigt, welche Qualität Vornbach in ihren Reihen hat. Im Heimspiel wollen wir den Spieß umdrehen und wieder in die Erfolgsspur kommen."



Personalien: Neben Dauerpatient Simon Loderbauer ist der beruflich unabkömmliche Markus Koller nicht dabei.







Heiko Schwarz (Trainer DJK Vornbach): "Wir müssen leider aus den verschiedensten Gründen eine Reihe von wichtigen Spielern ersetzen und komplett improvisieren. Für uns geht es daher bei einem sehr heim- und spielstarken Gegner in erster Linie darum, uns vernünftig aus der Affäre zu ziehen. Die Rollen sind klar verteilt und wir werden sehr viel verteidigen müssen.“





Personalien: Mit Kapitän Daniel Fuchs, den beiden Top-Scorern Thomas Schopf und Thomas Pfandl sowie Quirin Bruckbauer und Lucas Stallmeier fehlen mehrere etablierte Kräfte. Florian Ruhhammer und Maximilian Schröger sind ohnehin schon länger verletzt. Zudem muss auch Nicolas Hutterer passen und der Einsatz von Florian Kimberger steht noch auf der Kippe. Coach Schwarz muss aufgrund des Notstands vielleicht sogar selbst seine Schuhe schnüren, da der Klub aus dem Landkreis Passau seine "Zweite", die sich Aufstiegsrennen der Kreisklasse Pocking befindet, nicht schwächen möchte.



