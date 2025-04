Große Chance für SC Buschhausen: Tabellenführung möglich

Kreisliga A Oberhausen-Bottrop, Spieltag 27: Der SC Buschhausen hat Spielplan-bedingt, die große Chance, Tabellenführer zu werden - und das aus eigener Kraft. Dostlukspor Bottrop, bisher auf der Eins, hat nämlich spielfrei, daher kann Buschhausen mit einem Sieg gegen die Sportfreunde Königshardt II die Spitze übernehmen. Am 26. April und am 11. Mai stehen dann zwei weitere Schlüsselspiele für Dostlukspor an: Erst geht es gegen Buschhausen II, zwei Wochen später folgt das wohl Meisterschafts-Endspiel gegen Buschhausen I, Für Spannung an der Spitze ist also gesorgt.

______________

So läuft der Spieltag in der Kreisliga A Oberhausen und Bottrop

Spieltext SC Buschhausen - Königshardt II

Spieltext Sterkrade 06/07 II - SV Sarajevo

Spieltext SC Eintracht - SV Adler Osterfeld

Spieltext VfR Oberhausen - Safakspor

Morgen, 13:00 Uhr Rhenania Bottrop U23 Rhenania Bottrop U23 II BV Osterfeld 1919 BV Osterfeld 13:00 PUSH

Spieltext Rhenania Bottrop II - BV Osterfeld

Spieltext SC Buschhausen II - Sterkrade-Nord II

Spieltext Arminia Kloster II - GA Sterkrade

______________

______________

Das ist der nächste Spieltag

28. Spieltag

Di., 15.04.25 19:30 Uhr Blau-Weiß Fuhlenbrock - SpVgg Sterkrade 06/07 II

Di., 15.04.25 19:30 Uhr Glück-Auf Sterkrade - SC Buschhausen 1912

Mi., 16.04.25 19:30 Uhr Spvgg Sterkrade-Nord II - DJK Arminia Klosterhardt II

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr Dostlukspor Bottrop - Rhenania Bottrop U23 II

Mi., 16.04.25 20:00 Uhr BV Osterfeld 1919 - SC Buschhausen 1912 II

Do., 17.04.25 19:30 Uhr VfR 08 Oberhausen - SC Eintracht Oberhausen

Do., 17.04.25 19:30 Uhr SV Sarajevo Oberhausen - SV Adler Osterfeld



29. Spieltag

Sa., 26.04.25 17:00 Uhr SC Buschhausen 1912 II - Dostlukspor Bottrop

So., 27.04.25 13:00 Uhr SpVgg Sterkrade 06/07 II - Sportfreunde Königshardt II

So., 27.04.25 13:00 Uhr Rhenania Bottrop U23 II - TSV Safakspor Oberhausen

So., 27.04.25 15:00 Uhr SV Adler Osterfeld - Blau-Weiß Fuhlenbrock

So., 27.04.25 15:00 Uhr DJK Arminia Klosterhardt II - BV Osterfeld 1919

So., 27.04.25 15:00 Uhr SC Buschhausen 1912 - Spvgg Sterkrade-Nord II

So., 27.04.25 15:30 Uhr SC Eintracht Oberhausen - SV Sarajevo Oberhausen

_______________

____

📰 Alle aktuellen Nachrichten: https://www.fupa.net/region/niederrhein/news

📝 Alle aktuellen Transfers: https://www.fupa.net/region/niederrhein/transfer

⚽ Die Spiele des Tages: https://www.fupa.net/region/niederrhein/matches

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: