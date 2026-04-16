Große Chance für Quettingen, Monheim II kann sich absetzen

Quettingen darf sich keine Pleite erlauben. – Foto: Nils Weinbrenner

Sollte der TuS Quettingen gegen den Tabellenführer SC Ayyildiz Remscheid leer ausgehen, dürfte es auch mit der Resthoffnung auf die Meisterschaft vorüber sein. Derzeit fehlen sieben Punkte auf die Spitze - eine tückische Ausgangslage. Der SSV Bergisch Born II dürfte den Quettingern die Daumen drücken. Wenn Bergisch Born in dem Fall seine Aufgabe beim SSV Dhünn löst, steht er wieder an der Tabellenspitze.

In Gruppe 1 droht der 1. FC Monheim II sich erstmals ein kleines Polster auf das weitere Feld zu verschaffen. Ein Sieg gegen den SV Solingen II ist dafür Pflicht.