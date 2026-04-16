Große Chance für Quettingen, Monheim II kann sich absetzen

Sollte der TuS Quettingen gegen den Tabellenführer SC Ayyildiz Remscheid leer ausgehen, dürfte es auch mit der Resthoffnung auf die Meisterschaft vorüber sein. Derzeit fehlen sieben Punkte auf die Spitze - eine tückische Ausgangslage. Der SSV Bergisch Born II dürfte den Quettingern die Daumen drücken. Wenn Bergisch Born in dem Fall seine Aufgabe beim SSV Dhünn löst, steht er wieder an der Tabellenspitze.
In Gruppe 1 droht der 1. FC Monheim II sich erstmals ein kleines Polster auf das weitere Feld zu verschaffen. Ein Sieg gegen den SV Solingen II ist dafür Pflicht.
29. Spieltag
26.04.26 1. FC Monheim II - HSV Langenfeld II
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - VfB 06 Langenfeld
26.04.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - VfB Marathon Remscheid
26.04.26 TSV Solingen II - GSV Langenfeld
26.04.26 SC Germania Reusrath II - SV Solingen 08/10 II
26.04.26 Inter Monheim - Dersimspor Solingen
29. Spieltag
24.04.26 Hastener TV - SC 08 Radevormwald
26.04.26 SSV Bergisch Born II - GSV Langenfeld II
26.04.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - TS Struck
26.04.26 TuRa Remscheid-Süd - TG Hilgen
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - Dabringhauser TV
26.04.26 Türkiyemspor Remscheid - TuS Quettingen
26.04.26 SSV Lützenkirchen - Genclerbirligi Opladen
26.04.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Dhünn
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