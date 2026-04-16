 2026-04-16T10:11:10.190Z

Allgemeines

Große Chance für Quettingen, Monheim II kann sich absetzen

Kreisliga A Remscheid-Solingen: Der 1. FC Monheim könnte sich im langzeitig extrem zugespitzten Aufstiegsrennen etwas Luft verschaffen. In der Parallel-Gruppe könnte der TuS Quettingen das Feld wieder durchmischen.

von Markus Becker · Heute, 21:45 Uhr · 0 Leser
Quettingen darf sich keine Pleite erlauben.
Quettingen darf sich keine Pleite erlauben. – Foto: Nils Weinbrenner

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Sollte der TuS Quettingen gegen den Tabellenführer SC Ayyildiz Remscheid leer ausgehen, dürfte es auch mit der Resthoffnung auf die Meisterschaft vorüber sein. Derzeit fehlen sieben Punkte auf die Spitze - eine tückische Ausgangslage. Der SSV Bergisch Born II dürfte den Quettingern die Daumen drücken. Wenn Bergisch Born in dem Fall seine Aufgabe beim SSV Dhünn löst, steht er wieder an der Tabellenspitze.

In Gruppe 1 droht der 1. FC Monheim II sich erstmals ein kleines Polster auf das weitere Feld zu verschaffen. Ein Sieg gegen den SV Solingen II ist dafür Pflicht.

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 1

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Sportfreunde Baumberg
Sportfreunde BaumbergSF Baumberg II
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen II
15:30

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
SV Solingen 08/10
SV Solingen 08/10SV Solingen II
1. FC Monheim
1. FC MonheimFC Monheim II
13:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf.
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz II
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Dersimspor Solingen
Dersimspor SolingenDersimspor
1. Spvg. Solingen Wald 03
1. Spvg. Solingen Wald 03Solingen 03 II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
VfB Marathon Remscheid
VfB Marathon RemscheidVfB Marathon
SC Germania Reusrath
SC Germania ReusrathSC Reusrath II
15:00

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
VfB 06 Langenfeld
VfB 06 LangenfeldVfB Langenf.
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born III
15:30

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Das ist der nächste Spieltag

29. Spieltag
26.04.26 1. FC Monheim II - HSV Langenfeld II
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid II - VfB 06 Langenfeld
26.04.26 1. Spvg. Solingen Wald 03 II - VfB Marathon Remscheid
26.04.26 TSV Solingen II - GSV Langenfeld
26.04.26 SC Germania Reusrath II - SV Solingen 08/10 II
26.04.26 Inter Monheim - Dersimspor Solingen

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So läuft der 28. Spieltag der Kreisliga A Remscheid-Solingen, Gruppe 2

So., 19.04.2026, 13:00 Uhr
GSV Langenfeld
GSV LangenfeldGSV Langenf. II
Türkiyemspor Remscheid
Türkiyemspor RemscheidTürkiyemspor
13:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SC 08 Radevormwald
SC 08 RadevormwaldSC 08 R'wald
BV Bergisch Neukirchen
BV Bergisch NeukirchenBV Bergisch
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
SSV Dhünn
SSV DhünnSSV Dhünn
SSV Bergisch Born
SSV Bergisch BornSSV Born II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TuS Quettingen
TuS QuettingenQuettingen
SC Ayyildiz Remscheid
SC Ayyildiz RemscheidSC Ayyildiz
15:00live

So., 19.04.2026, 15:30 Uhr
Dabringhauser TV
Dabringhauser TVDabringh. TV
TuRa Remscheid-Süd
TuRa Remscheid-SüdTuRa Rem-Süd
15:30

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TG Hilgen
TG HilgenTG Hilgen
SV 09/35 Wermelskirchen
SV 09/35 WermelskirchenSV 09/35 W II
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
TS Struck
TS StruckTS Struck
SC Leichlingen
SC LeichlingenLeichlingen
15:00

So., 19.04.2026, 15:00 Uhr
Genclerbirligi Opladen
Genclerbirligi OpladenGencler O.
Hastener TV
Hastener TVHastener TV
15:00

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So geht es weiter

29. Spieltag
24.04.26 Hastener TV - SC 08 Radevormwald
26.04.26 SSV Bergisch Born II - GSV Langenfeld II
26.04.26 SV 09/35 Wermelskirchen II - TS Struck
26.04.26 TuRa Remscheid-Süd - TG Hilgen
26.04.26 SC Ayyildiz Remscheid - Dabringhauser TV
26.04.26 Türkiyemspor Remscheid - TuS Quettingen
26.04.26 SSV Lützenkirchen - Genclerbirligi Opladen
26.04.26 BV Bergisch Neukirchen - SSV Dhünn

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