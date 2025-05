Große Chance für Kaldenkirchen: Thomasstadt patzt

Der Hülser SV leistete Schützenhilfe im Aufstiegskampf! Der Tabellenzweite Thomasstadt Kempen verlor durch ein Tor von Jakob Dohmen mit 0:1 beim Bezirksliga-Absteiger, weshalb der TSV Kaldenkirchen nun die große Chance hat, mit einem Sieg gegen die VSF Amern II mit Kempen gleichzuziehen. Im Auf- und Abstiegsfall gäbe es bei Punktgleichheit eine Relegation. Platz zwei ist ein Aufstiegsplatz zur Bezirksliga, es ist also so spannend wie nie. Der TSV spielt bereits am Freitag in Amern.

Hülser SV – Thomasstadt Kempen 1:0

Hülser SV: Benedikt Alexander Graf Keyserlingk, Leon Stirken, Fabian Jansen, Lukas Schild, Mike Königshausen (90. Dennis Hackler), Jakob Dohmen, Miron Schmidt (82. Kevin Czompel), Lars Stoffelen (40. Finn Decku), Tomek Geerkens, Noah Poschmann (79. Niklas Küsters), Marcus Jochum (46. Matthias Dohmen) - Trainer: Marcel Fimmers - Trainer: André Wienes

Thomasstadt Kempen: Niclas Roosen, Patrick Beenen, Yannick Küppers (72. Jan Keens), Tom Lukas Kunze, Luca Küppers, Pascal Ulbricht, Marius Elfering, Till Konietz, Dustin Meyer, Lucas Matteo Klaaßen (69. Ayyoub Hachlouf) - Trainer: Pascal Tepaß - Trainer: Andre Meier

Schiedsrichter: Daniel Halupzok (Nettetal)

Tore: 1:0 Jakob Dohmen (72.)

Besondere Vorkommnisse: Leon Stirken (Hülser SV) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (54.).

Morgen, 19:15 Uhr KTSV Preussen Krefeld KTSV 1855 TSV Boisheim Boisheim 19:15 live PUSH

Spieltext KTSV 1855 - Boisheim

Spieltext TIV Nettetal - VfR Fischeln II

Spieltext SC Niederkr. - SSV Strümp

Spieltext VSF Amern II - TSV Kaldenk.

So., 18.05.2025, 14:00 Uhr SC Union Nettetal Nettetal II SV Vorst SV Vorst 14:00 live PUSH

Spieltext Nettetal II - SV Vorst

Spieltext Vik. Anrath - TSV Meerbus. III

Spieltext TSV Bockum II - Schiefbahn

So., 18.05.2025, 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld FC Hellas SC Rhenania Hinsbeck SC Hinsbeck 15:00 live PUSH

Spieltext FC Hellas - SC Hinsbeck

Das sind die nächsten Spieltage

33. Spieltag

Sa., 24.05.25 15:30 Uhr TSV Meerbusch III - TSV Krefeld-Bockum II

So., 25.05.25 13:00 Uhr VfR Krefeld-Fischeln II - KTSV Preussen Krefeld

So., 25.05.25 14:00 Uhr SC Union Nettetal II - TSV Boisheim

So., 25.05.25 15:00 Uhr SC Schiefbahn - SC Niederkrüchten

So., 25.05.25 15:00 Uhr TSV Kaldenkirchen - Hülser SV

So., 25.05.25 15:00 Uhr SV Vorst - VSF Amern II

So., 25.05.25 15:15 Uhr SC Rhenania Hinsbeck - TIV Nettetal

So., 25.05.25 15:15 Uhr Thomasstadt Kempen - SC Viktoria 07 Anrath

So., 25.05.25 15:30 Uhr SSV Strümp - FC Hellas Krefeld



34. Spieltag

So., 01.06.25 12:30 Uhr VSF Amern II - SC Union Nettetal II

So., 01.06.25 13:00 Uhr TSV Krefeld-Bockum II - Thomasstadt Kempen

So., 01.06.25 13:00 Uhr SC Niederkrüchten - TSV Meerbusch III

So., 01.06.25 15:00 Uhr FC Hellas Krefeld - SC Schiefbahn

So., 01.06.25 15:00 Uhr TIV Nettetal - SSV Strümp

So., 01.06.25 15:00 Uhr KTSV Preussen Krefeld - SC Rhenania Hinsbeck

So., 01.06.25 15:00 Uhr TSV Boisheim - VfR Krefeld-Fischeln II

So., 01.06.25 15:30 Uhr Hülser SV - SV Vorst

So., 01.06.25 15:30 Uhr SC Viktoria 07 Anrath - TSV Kaldenkirchen

_______________

Dein Kontakt zur FuPa-Redaktion: