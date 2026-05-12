Große Chance für die TSG Balingen II im Nachholspiel

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SC 04 Tuttlingen geht mit breiter Brust in dieses Nachholspiel. Der 4:3-Erfolg gegen Spvgg Freudenstadt war ein Spiel voller Wendungen, das die Mannschaft erst in der Nachspielzeit durch Felix Grimm entschied. Mit 43 Punkten steht Tuttlingen auf Rang acht und hat sich ein ordentliches Polster nach unten verschafft. Nun bietet sich die Chance, gegen den Ligaprimus noch einmal ein Zeichen zu setzen und sich im oberen Mittelfeld weiter festzusetzen.

TSG Balingen II hat beim 1:1 in Seedorf zwar spät zwei Punkte aus der Hand gegeben, bleibt aber das Maß der Dinge. Mit 65 Punkten aus 27 Partien und der besten Ausgangslage im Titelrennen kann der Tabellenführer in diesem Nachholspiel den Druck auf SG Empfingen und SV Zimmern weiter erhöhen. Gerade nach dem späten Ausgleich in Seedorf dürfte die Mannschaft auf eine klare Reaktion aus sein. Für Tuttlingen ist es die Chance auf einen großen Abend, für Balingen II ein weiterer Schritt in Richtung Meisterschaft.